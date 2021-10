Khloe Kardashian, perché la sorella di Kim non è mai stata invitata al Met Gala Khloe Kardashian è l’unica della famiglia a non aver mai partecipato al Met Gala e con gli anni sono nate leggende più o meno veritiere sulla questione. Solo oggi, però, la sorella di Kim è intervenuta personalmente, mettendo a tacere tutti coloro che credevano fosse bandita dall’evento.

A cura di Valeria Paglionico

Qualche settimana fa è andata in scena una nuova edizione del Met Gala, la prima che si è tenuta in presenza dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, e le star ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di look. Nonostante sia passato tempo da quella magica nottata, ancora oggi le foto del red carpet riescono a fare il giro del web. Kim Kardashian ha fatto discutere con il vestito che le copriva anche il viso, Kendall Jenner ha osato con un minidress di cristalli: chi è che mancava del "clan di famiglia"? Khloe Kardashian, che solo oggi ha rivelato un'indiscrezione riguardante gli ambiti Oscar della moda.

Khloe Kardashian non è stata bandita dal Met Gala

Khloe è l'unico membro della famiglia Kardashian/Jenner a non aver mai partecipato al Met Gala e la cosa non è passata inosservata. Non sorprende, dunque, che sulla questione siano nate leggende più o meno veritiere: negli ultimi anni sul web si diceva che la sorella di Kim&Co. fosse stata bandita dall'evento. Il motivo? Anna Wintour l'avrebbe vietato a chi non è abbastanza famoso. Nonostante sia risaputo che la direttrice di Vogue nasconda un carattere davvero esigenze dietro la sua immagine super glamour, la verità è ben diversa rispetto a quella trapelata.

La risposta di Khloe Kardashian ai fan

Dopo numerose richieste dei fan alla ricerca della verità, è stata la stessa Khloe Kardashian a chiarire la questione su Twitter. Alla domanda "Dimmi se le voci del Met Gala sono vere, per favore chiarisci grazie ", la sorella di Kim ha risposto semplicemente "Assolutamente non è vero", mettendo così a tacere le malelingue. Insomma, si tratterebbe semplicemente di un caso, anche se inevitabilmente per i malpensanti il mistero sul rapporto tra Khloe e il Met Gala si infittisce sempre di più. A questo punto non resta che aspettare la prossima edizione per capire se la star dei social riceverà finalmente l'ambito e atteso invito.