Kendall Jenner vestita da sposa ma senza matrimonio: il look col velo bianco è un costume per Halloween Kendall Jenner si è sposata? Sui social si è immortalata in un’inedita versione bridal ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, il matrimonio non c’entra nulla. Si è vestita di bianco e ha indossato il velo semplicemente per dare vita a un travestimento di Halloween originale.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche tempo a questa parte, complice l'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia, sono moltissime le star più o meno famose che hanno deciso di sposarsi. Non sorprende, dunque, che sui social sboccino come funghi foto di matrimoni che mostrano principeschi abiti bianchi e location da sogno. L'ultima ad averlo fatto è stata Kendall Jenner, che a sorpresa si è lasciata immortalare con un originale e audace look bridal. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però,

Perché Kendall Jenner si è vestita da sposa

Kendall Jenner ha sempre mantenuto un cero riserbo sulla sua vita privata e, sebbene pare che sia fidanzata con Devin Booker dal 2020, preferisce tenere le relazioni sentimentali lontane dai riflettori. Nelle ultime ore, però, è riuscita a lasciare senza fiato i fan mostrandosi a sorpresa vestita da sposa sui social. Ha organizzato un matrimonio lampo? Assolutamente no, semplicemente ha rivelato il travestimento scelto per il prossimo Halloween come confermato dalla didascalia che recita: "La tua sposa cadavere". In quanti avevano pensato che la modella avesse coronato davvero il suo sogno d'amore all'improvviso?

Kendall Jenner vestita da sposa per Halloween

Intimo bianco e velo: l'abito da sposa di Kendall Jenner

Com'è il look bridal per Halloween di Kendall Jenner? All'insegna della sensualità e un tantino troppo audace per poter essere sfoggiato sull'altare. Nessun abito principesco, bustier di pizzo o gonna di tulle, la top ha indossato semplicemente un completo intimo in total white, a cui ha aggiunto dei guanti al gomito trasparenti e un paio di décolleté con la maxi zeppa sempre in bianco (uno dei modelli must-have di stagione). L'unico accessorio che potrebbe essere davvero indossato durante una cerimonia di nozze? Il maxi velo-strascico dai dettagli ricamati. In quanti sognano di vedere la Jenner davvero vestita da sposa prima o poi?