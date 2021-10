Ken in versione sirenetto, la nuova bambola inclusiva contro la mascolinità tossica Mattel da tempo si muove su una linea di inclusività, che possa far sentire i bambini e le bambine di tutto il mondo realmente a proprio agio e rappresentati, da Barbie così come da Ken. Per questo l’ultimo arrivato nella numerosa famiglia di bambole dell’azienda è il Ken Tritone, una versione gender neutral della sirenetta.

Barbie era una principessa alta e magra, dai lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri, che attendeva con aria sognante l'arrivo del suo muscoloso e aitante Ken: oggi non più. La storia di una delle coppie più amate dai bambini nel tempo si è evoluta ed è stata resa più aderente alla società, più in linea coi suoi cambiamenti. Mattel, l'azienda che da sempre è dietro le celeberrime bambole, si è resa conto di quanto fosse importante che davvero tutti i bambini e le bambine del mondo si sentissero rappresentati. Per questo si è andati oltre i modelli e gli stereotipi, in nome dell'inclusività. L'ultimo tassello di questo percorso è il Ken Tritone.

Barbie e Ken sempre più inclusivi

Barbie e Ken hanno mutato le loro fattezze e il loro abbigliamento nel tempo, si sono allineati davvero a ciò che accadeva nel mondo reale. E nel mondo reale le donne non stanno ferme in attesa che arrivi un principe azzurro sul cavallo bianco a salvarle. Ecco perché alle bambole tradizionali nel tempo sono state affiancate tipologie diverse, nuove, moderne. Sono state messe sul mercato, per esempio, bambole dedicate ai mestieri più disparati, non solo quelli ‘tradizionalmente' femminili. In questo modo si è cercato di ispirare le bambine e renderle consapevoli di essere talentuose esattamente come i maschi, in qualunque settore. L'ultima ad aver fatto il suo ingresso in casa Mattel è la Barbie dedicata a Samantha Cristoforetti, che vuole appunto spronare le bambine a sognare in grande, a non aver paura di mettersi in gioco anche in ciò che per anni è stato considerato ‘da maschi'. E a proposito di maschi: non tutti osservando Ken rivedono se stessi. Ecco perché l'azienda ha pensato di svecchiare un po' anche la sua, di immagine, oltre gli stereotipi di genere.

Arriva il Ken ‘sirenetto', re degli oceani

Mattel ha dato il via alle prevendite online di una nuova bambola, le cui consegne partiranno a giugno 2022. Si tratta di Ken Tritone: "Emerso dal suo regno acquatico, indossa una scintillante armatura color oro rosa e un pettorale incastonato di conchiglie. I suoi ornamenti regali e le pinne iridescenti sono perfetti per un dominatore del mare. L’articolazione consente infinite possibilità di posa" si legge nella sua descrizione. Costa 100 dollari, un prezzo elevato dovuto alla grande qualità dei materiali impiegati per la realizzazione e per la grande varietà di dettagli adoperati per il suo look. Il Ken Tritone è nato da un sondaggio lanciato dall'azienda, che ha chiesto un consiglio agli aspiranti acquirenti circa la nuova bambola da produrre e da inserire in collezione Signature, quella più esclusiva e ricca di limited editions. Mer-Ken (mermaid = sirena) ha avuto la meglio, raccogliendo la maggioranza dei voti.

L'idea è nata pensando a tutti quei bambini che se da un lato non si sentono rappresentati dalle bambole femminili, dall'altro non si sentono vicini neppure alle versioni attualmente in commercio di Ken. Affinché davvero tutti possano giocare, Mattel ha puntato su questo Ken Tritone (in edizione limitata) dai lunghi capelli castani, pinna iridescente, coda color rosa e imbracatura dorata con conchiglia sul petto. Il design è firmato da Angel Kent che ha pensato a una sola parola, durante il processo di creazione e sviluppo (il tutto in piena pandemia tra l'altro): inclusione. Su Instagram ha ringraziato l'azienda e il team, per avergli permesso di sviluppare la sua visione. Il suo sogno, è poter arricchire la linea Signature Mermaid con molti più personaggi. Il re degli oceani che entra a far parte della collezione è una bambola che esprime fierezza e vanità insieme, forza bellezza e coraggio; il corpo è scolpito, avvolto in colori tenui e delicati. Nessuna mascolinità tossica esibita a tutti i costi, nessun cliché su come un vero Ken (un vero uomo) dovrebbe essere. Il Ken Tritone suggerisce di essere semplicemente se stessi.