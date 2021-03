Meghan Markle si è scagliata duramente contro la Royal Family nell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, spiegando quali sono i motivi che l'hanno costretta ad allontanarsi dall'Inghilterra insieme al marito Harry e al figlio Archie, dall'assenza di una protezione contro i tabloid alle accuse di razzismo. La Duchessa avrebbe inoltre fornito anche dei chiarimenti sul rapporto su Kate Middleton, dichiarando che a pochi giorni dal suo Royal Wedding quest'ultima la fece arrivare alle lacrime a causa di un'incomprensione sull'abito da damigella di Charlotte. Nelle ultime ore la moglie di William è tornata ad apparire in pubblico (anche se solo in forma virtuale) e, sebbene abbia preferito non commentare la questione, pare che si sia servita degli orecchini sfoggiati per inviare un preciso messaggio alla cognata.

Kate Middleton non risponde alle accuse di Meghan

In occasione della Festa della Donna, Kate Middleton è tornata a mostrarsi in videocall, ha fatto una chiacchierata virtuale con Jasmine Harrison, la più giovane donna che abbia mai attraversato l'Oceano Atlantico da sola in canoa. Così come la regina Elisabetta II, anche lei ha preferito ignorare completamente le accuse di Meghan Markle, apparendo sorridente e rilassata proprio come se nulla fosse accaduto. Il piano dei Windsor è infatti affrontare la questione con regale indifferenza, anche se i rapporti con i Sussex potrebbero cambiare in modo drastico, soprattutto se questi ultimi dovessero decidere di tornare a Londra prima o poi. La cosa particolare è che, nonostante il silenzio sulla questione, la Duchessa di Cambridge avrebbe trovato lo stesso il modo per comunicare qualcosa alla moglie di Harry.

Il look rosa nasconde un significato simbolico

Kate si è presentata in video serafica, sorridente e in total pink. Ha infatti indossato una camicetta firmata Boden, un modello bon-ton con il fiocco intorno al collo che sul web viene venduto a 80 sterline (circa 93 euro). Ha poi tenuto i capelli legati in un mezzo raccolto, mettendo in risalto gli orecchini, dei pendenti dorati e decorati con una pietra rosa di Missoma. Al di là del fatto che si tratta di uno dei brand preferiti di Meghan Markle, la coppia di gioielli nasconderebbe anche un significato simbolico. La pietra incastonata è la rodocrosite, un cristallo curativo capace di irradiare amore e compassione. La Middleton avrà così dimostrato di voler deporre "l'ascia di guerra" o si sarà trattato solo di un caso? L'unica cosa certa per il momento è che continua a spopolare con la sua eleganza.