Kate Middleton è bon-ton col cappotto blu navy: il look d’ispirazione militare è perfetto per l’autunno Kate Middleton ha fatto visita al War Museum nelle ultime ore e per l’occasione non ha rinunciato all’eleganza. È tornata a indossare uno dei suoi tanto amati cappottini griffati, rendendo bon-ton e perfetto per l’autunno il suo look di ispirazione militare.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è un'indiscussa icona di stile a livello internazionale, basti pensare al fatto che tutti i capi che indossa durante gli eventi istituzionali registrano il sold-out in pochissime ore. Complice il fatto che deve rispettare una precisa etichetta in fatto di dress code, si mostra in pubblico solo con outfit super eleganti. Certo, ha sempre vantato uno stile da vera principessa anche quando non faceva parte ufficialmente della Royal Family, ma è chiaro che negli ultimi anni ha avuto una svolta ancora più bon-ton. Nelle ultime ore ha visitato l'Imperial War Museum di Londra in occasione dell'inaugurazione di due nuove gallerie ed è riuscita ancora a lasciare tutti senza parole: il suo look non è forse perfetto per l'autunno?

Kate Middleton indossa la stessa spilla di Meghan Markle

È ormai risaputo che Kate Middleton abbia la passione per la fotografia ed è per questo che non si è voluta perdere l'inaugurazione della mostra Generazioni, che al War Museum di Londra dà spazio ai ritratti di sopravvissuti all'olocausto. Per l'occasione non ha rinunciato alla raffinatezza, sfoggiando uno dei suoi tanto amati cappottini. Ha scelto un modello firmato Catherine Walker in blu navy, colore simbolo dell'eleganza per eccellenza, lungo fino alle caviglie e lasciato sbottonato, così da rivelare il resto dell'outfit. Sul bavero, inoltre, ha agganciato la spilla col papavero rosso, la stessa indossata da Meghan Markle qualche giorno fa, simbolo del Remembrance Day, ricorrenza molto sentita in Gran Bretagna che ricorda i caduti in guerra.

Kate Middleton col cappotto di Catherine Walker

L'omaggio a Lady Diana di Kate Middleton

Il look di ispirazione militare di Kate Middleton è perfetto per tutte coloro che vogliono essere super chic in autunno. Oltre al cappotto la Duchessa ha infatti indossato una camicia bianca e blu di Alexander McQueen, un modello a doppio petto con dei maxi bottoni gold lungo tutta la silhouette. Dove l'abbiamo "già vista"? La moglie di William l'ha riciclata, l'aveva infatti già sfoggiata in passato, la prima volta nel 2011 al Birmingham Community Center, poi al Bletchley Park nel 2014. A completare l'outfit, un paio di pantaloni a sigaretta coordinati, dei décolleté di Emmy London e degli orecchini di diamanti e zaffiri appartenuti a Lady Diana.