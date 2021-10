Kate Middleton è andata in terapia con il fratello James: così l’ha aiutato a uscire dalla depressione James Middleton ha sofferto di depressione e non lo ha mai nascosto, anzi, ogni volta che può torna a parlarne per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema simile. Di recente ha rivelato che ad aiutarlo in quel periodo difficile è stata la sorella Kate, che ha accettato di andare in terapia con lui per capirlo e sostenerlo.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Middleton è una delle più famose del Regno Unito: sebbene solo Kate sia ufficialmente entrata a far parte della Royal Family dopo il matrimonio con William, anche i suoi parenti sono finiti al centro dell'attenzione dei media. Il fratello James, in particolare, di recente è apparso più felice che mai al fianco della moglie Alizeé Thevenet (i due si sono infatti sposati circa un mese fa), ma fino a qualche tempo fa la sua vita era molto diversa. Non ha mai fatto mistero di aver sofferto di depressione ma solo oggi ha rivelato che sono state proprio le sorelle Kate e Pippa a fare qualcosa di pratico per aiutarlo a superare il periodo buio.

James Middleton ha sofferto di depressione

James Middleton ha rilasciato un'intervista al Telegraph di recente ed è proprio in quest'occasione che è tornato a parlare del periodo buio che si è trovato ad affrontare qualche mese fa. Ha sofferto di depressione, ha avuto spesso pensieri suicidi e per qualche giorno è stato anche ricoverato in un ospedale psichiatrico. Se non fosse stato per il sostegno delle sorelle, probabilmente avrebbe fatto ancora più fatica a superare il momento difficile. Per aiutarlo Kate e Pippa Middleton hanno infatti accettato di andare in terapia con lui, così da capire realmente cosa potessero fare per lui.

Il fratello di Kate ha superato il momento difficile con la terapia

"È stata una cosa molto, molto grande. Non dovevamo fare terapia necessariamente allo stesso tempo, ma individualmente e talvolta insieme. Era importante perché li aiutava a capire me e come funzionava la mia mente", ha spiegato il piccolo di casa Middleton. Oggi James è riuscito a uscire dalla depressione ma non dimentica il dolore del passato ed è per questo che non esita a parlarne. La sua speranza? Che i suoi racconti possano sostenere chi soffre di problemi simili: nonostante in quei momenti sembri essere tutto nero, non è mai realmente soli.