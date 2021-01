È da quando Kate Middleton è entrata ufficialmente a far parte della Royal Family inglese che tutte e attenzioni dei media sono state puntate su di lei e, nonostante siano passati quasi 10 anni dal matrimonio con il principe William, non ha mai deluso le aspettative dei sudditi in fatto di stile. Viene ormai considerata una vera e propria icona fashion e detta legge quando si parla di tendenze, tanto da mandare sold-out quasi tutti i capi che indossa in pubblico. L'accessorio a cui non rinuncia mai? Le borse, da quelle con i manici alle clutch, a contraddistinguerle è il fatto che vengono portate sempre nella mano sinistra. In pochi, però, sanno che non si tratta di una semplice abitudine ma di una rigida regola imposta dall'etichetta reale.

L'etichetta spiega come portare la borsa in pubblico

Avete mai notato che Kate Middleton tiene le borse sempre con la mano sinistra, soprattutto i modelli con i manici? Non lo fa per comodità o per abitudine ma per rispettare il protocollo di corte. A rivelarlo è stata l’esperta di buone maniere Myka Meier che, avendo notato il particolare dettaglio, è andata a fondo sulla questione. Dovendo partecipare a molti eventi pubblici, la Duchessa si ritrova spesso a stringere le mani ai presenti o a salutare le folla e, non essendo mancina, deve fare tutto con la mano destra. È necessario, dunque, che quest'ultima rimanga libera da ogni possibile "intralcio", dalla borsa ai guanti, fino ad arrivare a occhiali e a qualsiasi altro accessorio, così da limitare al minimo ogni possibile inconveniente o imbarazzo.

Le eccezioni alla regola reale

Esistono, però, delle eccezioni alla regola reale: a una principessa è consentito portare la borsa nella mano destra quando cammina al fianco di un'altra persona, di modo da evitare che si crei troppo distacco. Naturalmente questa "infrazione" è possibile solo quando non bisogna salutare i presenti. Nel momento in cui sono due Royals a passeggiare fianco a fianco, come ad esempio è capitato a Kate e Meghan durante la messa di Natale di qualche anno fa, queste devono tenere le loro clutch con mani opposte, così da non essere costrette a creare un divario eccessivo per far sì che le borse non si tocchino. È importante ricordare, inoltre, che la pochette non va mai portata sotto braccio ma va tenuta con entrambe le mani davanti al grembo, cosa che permette di tenerle occupate quando si sta ferme e in piedi.