Kate Middleton, dalle clutch alle city bag: cosa porta nella borsa la Duchessa

Kate Middleton appare sempre elegantissima e bon-ton durante i suoi numerosi impegni ufficiali e non sorprende che venga considerata una vera e propria icona di stile a livello internazionale. Al di là degli abiti e dei cappottini che il più delle volte registrano il sold-out in poche ore, ad attirare le attenzioni dei sudditi sono anche le sue borsette. Clutch, pochette, tote bag: anche durante le serate mondane a Buckingham Palace le porta sempre con lei. In quanti si sono chiesti cosa ci tiene dentro di tanto essenziale? Gli esperti reali conoscono praticamente ogni dettaglio della vita dei Windsor e non hanno esitato a soddisfare questa curiosità comune.

Le borse di Kate Middleton finiscono spesso sotto i riflettori e non solo perché nella maggior parte dei casi sono griffate: oltre al fatto che per imposizione dell'etichetta deve sempre portarle con entrambe le mani (ovvero con lo stile Cambridge carry), ci tiene dentro tutto il necessario per fronteggiare qualsiasi "emergenza". A rivelarlo è stato il libro Kate: a Biography, nel quale i sudditi hanno scoperto che nelle minibag della Duchessa ci sono un burrocacao, dei fazzoletti, delle veline sebo-assorbenti per eliminare la patina di lucidità dalla pelle del viso e un piccolo specchio. Insomma, il motivo per cui la Middleton appare sempre impeccabile di fronte i riflettori è perché porta sempre in borsa i prodotti essenziali per vantare un aspetto meraviglioso.

Kate Middleton prepara da sola la sua travel bag

Diverso è il caso degli impegni di lavoro, in occasione dei quali Kate porta con lei delle borse un tantino più grosse. Nel momento in cui è sbarcata a Glasgow di recente per gli incontri del COP26, ad esempio, ha sfoggiato una Smythson, ovvero una city bag versione XL. Anche in quell'occasione è stata fotografata dai paparazzi ma la cosa a cui forse non ha fatto caso è che aveva la borsa leggermente aperta, lasciando intravedere il contenuto. Un piccolo laptop, dei documenti e forse un libro: sono proprio questi i must-have da viaggio professionale della Duchessa. Ancora una volta ha dimostrato di essere una donna "normale": nonostante abbia degli assistenti pronti a portare tutto al posto suo, preferisce fare da sola e curare personalmente la travel bag.

