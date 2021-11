Kate Middleton, dal blush rosato ai correttori anti-age: i segreti dei make-up della Duchessa Kate Middleton è un’icona di bellezza a livello internazionale ma in quanti conoscono i suoi segreti beauty? Sfoggia sempre dei trucchi naturali ed eleganti, capaci di rendere la sua pelle liscia e levigata: ecco come realizzare un make-up da principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha sposato il principe William nel 2011 e da allora, oltre a entrare ufficialmente a far parte della Royal Family, ha dimostrato di essere anche un'indiscussa icona di bellezza. Ad oggi viene considerata una delle donne più eleganti e chic al mondo, capace di essere raffinata e bon-ton in ogni occasione. Che indossi i tacchi, le sneakers, gli abiti da sera o i jeans, non importa, vanta una classe innata ed è per questo che sembra non sbagliarne una. A contribuire a renderla una principessa perfetta è anche il make-up naturale ma curato nei minimi dettagli: ecco tutti i segreti del trucco regale della Duchessa.

I prodotti di make-up a cui Kate Middleton non rinuncia mai

Rossetto, blush e ombretto: questi sono i tre prodotti di make-up a cui Kate Middleton non rinuncia mai. Il suo segreto? Li mixa in modo impeccabile, creando un equilibrio perfetto tra eleganza e glamour. I trucchi della Duchessa sono naturali e appena accennati, utilizza un fard rosato per esaltare gli zigomi, un fondotinta fluido che garantisce luminosità e lunga tenuta, delle sfumature smokey eyes per rendere più intenso lo sguardo, un velo di cipria trasparente per tamponare l'effetto pelle lucida. Attenzione però, nessuno di questi dettagli è marcato o eccessivo: in questo modo riesce a incarnare alla perfezione l'ideale della classica "ragazza della porta accanto".

Kate Middleton esalta lo sguardo con lo smokey eyes

Come avere la pelle liscia e levigata come Kate Middleton

Kate Middleton si serve anche di alcuni trucchetti anti-age per apparire sempre con la pelle luminosa e levigata in pubblico. Utilizza regolarmente i correttori fluidi e illuminanti capaci di mascherare le rughette di espressione e non stende mai il fard sulla sommità delle guance, così da mantenere il volto di un colore naturale. I make-up della principessa, inoltre, non hanno mai linee o punte verso l'esterno poiché entrambe le cose renderebbero lo sguardo duro e artificiale. Al contrario, invece, sceglie sfumature morbide e arrotondate, completando il tutto con un tocco di mascara capace di rendere più brillante il colore dell'iride. In quante prenderanno ispirazione da lei per avere finalmente un beauty look reale?