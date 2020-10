Kate Middleton è la principessa inglese che più di tutte nella storia si è sempre distinta per eleganza, ogni volta che appare in pubblico è sempre impeccabile e bon-ton ma in alcune occasioni anche lei fa dei piccoli "errori". Nelle ultime ore, ad esempio, ha trasgredito l'etichetta, non rispettando le regole reali in fatto di dress code. Il motivo? Ha sfoggiato un look total black, cosa che di solito i Windsor fanno solo ai funerali o durante alcuni eventi commemorativi. La Duchessa di Cambridge, però, se ne è "fregata" e, forse prendendo ispirazione dalla cognata Meghan Markle, non ha esitato a puntare su una giacca nera super trendy.

Il look total black di Kate Middleton

A causa della pandemia, Kate Middleton ha rinunciato a molti eventi in cui deve presenziare in forma fisica e, a differenza del passato, appare solo di rado in pubblico. Nelle ultime ore, però, è diventata protagonista di un breve video girato all'interno delle sale del Museo di Storia Naturale di Londra, di cui è patrona. La cosa particolare è che ha rinunciato ai look pastello e ai dettagli bon-ton, preferendo qualcosa di super trendy. Ha indossato una giacca nera firmata Alexander McQueen, un modello con i risvolti in raso e le spalline imbottite e appuntite come richiede la moda del momento, il cui prezzo è di 1.240 sterline, ovvero circa 1.373 euro. Per completare il tutto ha scelto un top nero con le maniche lunghe e dei pantaloni a sigaretta a vita alta abbinati. Nonostante fosse estremamente elegante, l'outfit si è rivelato davvero "rivoluzionario", visto che il total black è vietato dal protocollo reale, che lo impone solo in caso di funerali e cerimonie commemorative. La Middleton starà prendendo ispirazione dalla cognata, che di recente aveva puntato tutto sul black&white?