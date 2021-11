Kate Middleton alla Cop26 in blu cobalto: perché ha indossato una spilla a forma di fiore Kate Middleton ha partecipato alla prima giornata della Cop 26 con il marito William e per l’occasione non ha rinunciato allo stile bon-ton che da sempre la contraddistingue. Ha puntato su un coat dress in blu cobalto, decorando il bavero con una spilla a forma di fiore dal significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta tenendo a Glasgow la Cop 26, la conferenza organizzata dalle Nazioni Unite per contrastare l’emergenza del riscaldamento globale, e durante la prima giornata il premier britannico Boris Johnson è diventato protagonista del discorso inaugurale. A rappresentare il Regno Unito all'evento ci sono anche i Royals, primi tra tutti il principe William e Kate Middleton. La Duchessa ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona di stile, apparendo elegante e sofisticata in un abito blu cobalto.

Il coat dress di Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato alla prima giornata della Cop 26 e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour e bon-ton che da sempre la contraddistingue. Allo Scottish Event Campus di Glasgow è apparsa splendida in un lungo abito blu cobalto firmato Eponine, un modello particolarmente in voga in questo autunno, il coat dress, caratterizzato da una gonna alla caviglia e da due bottoni neri a contrasto all'altezza del punto vita. La Duchessa è molto legata al brand che ha firmato il look ma, nonostante il vestito sia della collezione Primavera/Estate 2020, questa è stata la prima volta che lo ha sfoggiato.

Il coat dress di Epopine

Kate Middleton ricicla gli accessori

La Middleton ha poi completato il tutto con degli accessori riciclati, ovvero un paio di décolleté in tinta col tacco a spillo di Rupert Sanderson e con degli orecchini di diamanti e topazi firmati KiKi McDonough. Sul bavero del coat dress, inoltre, ha agganciato una spilla a forma di fiorellino, gioiello colorato e originale che nasconde un significato simbolico. È infatti a forma di papavero, il fiore scelto come simbolo di solidarietà per i veterani che verranno celebrati il 14 novembre durante il Giorno della Memoria. Insomma, Kate riesce a mixare glamour e tradizione in modo impeccabile, dando prova di essere una vera e propria regina di stile.

