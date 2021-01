La pandemia ha certamente dato un input fortissimo a tutta una serie di possibilità tecnologiche che fino a questo momento non erano state davvero sfruttate in pieno. Basti pensare agli eventi live: dagli spettacoli teatrali ai concerti, tutto si è svolto per ragioni di sicurezza su piattaforme di fruizione virtuale, persino le sfilate. E cosa dire delle videochiamate, diventate un modo per restare in contatto con amici e parenti, nell’impossibilità di vederli di persona. Zoom è una delle app più scaricate nel 2020 ed è quella utilizzata anche dai reali. Di recente la regina, che ha trascorso lontano da figli e nipoti le festività natalizie, l'ha sfruttata per stare virtualmente vicina ai suoi cari. E pochi giorni fa l’hanno sfruttata anche William e Kate per una videoconferenza che hanno svolto dall’abitazione in cui stanno trascorrendo coi tre figli il lockdwon. Con l’occasione, hanno permesso a tutti di dare una sbirciata all’interno della loro immensa tenuta di campagna.

William e Kate in videocall su Zoom

I duchi di Cambridge stanno trascorrendo coi loro figli il lockdown nella tenuta di Anmer Hall nel Norfolk. La villa in cui abitano è enorme, con ben 10 camere da letto. William e Kate l’hanno ricevuta in dono dalla regina dieci anni fa, al momento del matrimonio. Da allora diversi lavori sono stati fatti, sono state apportate delle modifiche nell’arredamento, cambiamenti affidati al “designer di fiducia” Ben Pentreath, che in precedenza si era occupato sia di Kensington Palace che di diverse case del principe Carlo. In occasione di una videoconferenza i duchi hanno mostrato parte degli interni della loro residenza. Si trattava di una Zoom call fatta con la linea di assistenza Just ‘B' di The Hospice UK, che sostiene gli operatori sanitari a superare la perdita di colleghi e persone care a cui prestavano assistenza.

Una sbirciata in casa dei duchi di Cambridge

La Zoom call in questione è visibile sul profilo Instagram dei duchi. La coppia è immersa in un salottino dall’atmosfera elegante e intima. Entrambi sono seduti su un divano color crema, alle loro spalle si intravedono dei cuscini a fiori. La stanza sembra arredata con gusto e senza eccessi. Si tratta pur sempre di una residenza di campagna che accoglie una famiglia giovane con tre bambini. Spiccano una lampada, una cornice con una foto del piccolo George, uno specchio, dei piatti decorativi e tante piante. Kate Middleton è una duchessa col pollice verde. Ama trascorrere del tempo immersa nella natura e proprio per questo ha voluto portare i figli ad Anmer Hall durante l'isolamento: affinché ne approfittassero per trascorrere più tempo possibile all’aria aperta.