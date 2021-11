Kasia Smutniak senza trucco e con i capelli arruffati: l’attrice è bellissima anche al naturale Kasia Smutniak non ha resistito alla mania dei selfie al naturale e sui social ha postato alcune foto in cui appare senza trucco e con i capelli arruffati. Il risultato? Nonostante il look acqua e sapone, è sempre meravigliosa.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più gettonate tra le star da qualche anno a questa parte? Quella di condividere sui social dei selfie senza make-up, così da dimostrare a tutti che la propria bellezza rimane invariata quando non si usano artifici, filtri e fotoritocchi. L'ultima a non aver resistito alla tentazione è stata Kasia Smutniak, che non ha avuto paura di mostrarsi in un'inedita versione acqua e sapone. Fino ad oggi siamo sempre stati abituati a vederla preparata di tutto punto sui red carpet più ambiti del nostro paese ma, come in molti avevano già immaginato, è meravigliosa anche al naturale.

I selfie senza trucco di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak si considera una donna assolutamente "normale" nonostante la celebrità e ne ha dato prova con i selfie al naturale condivisi di recente sul suo profilo Instagram. L'attrice si è immortalata tra le mura di casa con indosso una semplice canotta intima ma ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato il suo beauty look: ha il viso libero dal trucco e i capelli "arruffati", proprio come se li avesse appena asciugati dopo la doccia. Sebbene l'assenza della piega e del make-up siano assolutamente evidenti, la Smutniak se ne è fregata e ha così celebrato la sua innata bellezza.

Kasia Smutniak, il trionfo della bellezza naturale

Fino ad oggi Kasia Smutniak non si era quasi mai mostrata in versione "casalinga", l'unica eccezione l'ha fatta nel momento in cui ha rivelato la vitiligine sul suo viso, cosa che l'ha trasformata in una vera e propria paladina di body positivity. La cosa che i fan sanno, però, è che non ha mai amato i make-up particolarmente marcati e, nonostante le numerose apparizioni sui red carpet più ambiti del nostro paese, ha sempre sfoggiato dei beauty look super naturali, osando al massimo con qualche ombretto colorato. Insomma, la Smutniak è il simbolo della bellezza naturale al 100% e non può che andarne orgogliosa.