Kasia Smutniak, la sua camicia colorata effetto vintage è il capo casual da avere in estate Kasia Smutniak è un’indiscussa icona di bellezza e di stile e in alcuni selfie condivisi di recente ne ha dato l’ennesima prova. L’attrice ha seguito il trend delle camicie effetto vintage, apparendo sofisticata e glamour in una inedita versione comoda e casual.

A cura di Valeria Paglionico

Il caldo estivo non lascia tregua e non sapete proprio come vestirvi per combatterlo? Kasia Smutniak ha trovato la soluzione ideale per fondere stile, freschezza e comodità. Da sempre l'attrice ha dimostrato di essere una vera e propria regina di eleganza, sui red carpet più ambiti del nostro paese appare sempre sofisticata e glamour, ma la cosa che in pochi sanno è che anche nella vita privata non rinuncia alla sua passione per la moda. Di recente, ad esempio, si è servita dei social per rivelare un outfit casual scelto per affrontare una bollente giornata di piena estate: ecco qual è il capo must-have colorato ed effetto vintage di cui non potrete proprio fare a meno.

La camicia "pigiama" di Kasia Smutniak

L'avevamo lasciata sul red carpet di Cannes con un tubino nero tempestato di paillettes e oggi ritroviamo Kasia Smutniak in una inedita versione casual ma ugualmente super trendy. L'attrice si è scattata dei selfie in casa con un'espressione seriosa, i capelli tirati all'indietro e un paio di occhiali da sole scuri da vera e propria diva, anche se il capo che ha attirato maggiormente le attenzioni è stata la camicia. Si tratta di un modello effetto vintage in stile pijamas firmato Piccolo Atelier, ha le maniche corte, il colletto morbido ed è coloratissima, decorata con delle stampe fresche e "vacanziere" perfette per aggiungere un tocco di allegria all'estate. In quante andranno alla ricerca di camicie over e comode per imitare il look dell'attrice?

Come abbinare la camicie vintage in estate

Chi ha detto che comodità e casualità non possono essere associati al concetto di eleganza quando si parla di moda? Kasia Smutniak ha dimostrato che anche un look casual può essere ricercato e curato nei minimi dettagli, anche se all'apparenza si fanno pochissimi sforzi per renderlo tanto glamour. Quali sono le camicie vintage must-have del momento? Quelle in tessuti pregiati, decorate con fantasie ricercate, che riescono a essere allo stesso tempo fresche, chic e comode. Per renderle ancora più trendy è necessario abbinarle nel modo giusto, magari con un cardigan cozy, con un foulard di seta annodato tra i capelli, con dei sandali di corda o con una gonna a pieghe in stile gitana: il risultato fashion è assicurato, parola di Kasia Smutniak.