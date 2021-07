Il matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi: la sposa è in tailleur con i pantaloni di pizzo Ancora fiori d’arancio per la Nazionale italiana: Marco Verratti ha sposato la fidanzata Jessica Aidi, modella francese. Il calciatore indossava il classico completo scuro, mentre la sposa ha stupito tutti con i pantaloni in pizzo. Per la sera ha cambiato abito, scegliendo un sensuale modello a sirena.

L'Italia ha vinto gli Europei 2020 e per i giocatori azzurri è tempo di festeggiare: dopo le nozze tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, anche Marco Verratti ha pronunciato il fatidico "sì" con la fidanzata Jessica Aidi, modella francese. La cerimonia si è svolta a Neuilly Sur Seine, a pochi chilometri da Parigi. Lo sposo indossava il classico completo scuro, mentre la sposa ha stupito tutti con un look particolare: un tailleur pantalone in pizzo bianco, che creava un gioco di trasparenze.

Jessica Aidi, sposa in pantaloni

Pare che tra i due sia stato un vero e proprio colpo di fulmine: si sono incontrati nel locale dove lei lavorava e non si sono più lasciati. Quale momento migliore per coronare il sogno d'amore se non dopo la vittoria azzurra agli Europei? La coppia ha condiviso moltissime storie delle nozze su Instagram dove si può vedere l'abito da sposa della modella francese. Anzi, doppio abito: Jessica Aidi infatti ha scelto un vestito per la cerimonia e un altro per il ricevimento.

l’abito da sposa di Jessica Aidi

Per il matrimonio, celebrato con rito civile, la modella ha indossato un tailleur in pizzo bianco con giacca e pantaloni: una scelta insolita ma portata con grande eleganza. I pantaloni infatti sono tra le tendenze per le spose del 2022. Jessica Aidi ha completato il look con un prezioso collier e i capelli raccolti sul capo. Il bouquet sui toni dell'arancio aggiungeva un tocco di colore al completo bianco, come vuole la tradizione.

L'abito a sirena per la sera

Per il ricevimento la coppia ha scelto un lussuoso hotel parigino: la sposa ha fatto il suo ingresso al ricevimento con un vestito totalmente diverso, un abito lungo a sirena con la schiena scoperta. L'abito era caratterizzato da ricami scintillanti e un lungo strascico sul pavimento. In versione mannish o in abito lungo, Jessica Aidi era sempre splendida e radiosa: non ci sono dubbi, i suoi abiti saranno di ispirazione per moltissime future spose.