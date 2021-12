Jennifer Lopez con i capelli rosa: il nuovo drastico cambio look da pink lady Jennifer Lopez ha cambiato look in modo estremo: si è lasciata fotografare dal suo parrucchiere con degli inediti capelli rosa. Si tratterà di una trasformazione definitiva o di una semplice parrucca?

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez non ha mai nascosto di avere la passione per i continui cambi look e sui social si mostra spesso con acconciature inedite e glamour. Solitamente si serve di lunghissime extension per rendere la chioma ancora più voluminosa e fluente ma, quando lascia i capelli al naturale, sfoggia dei meravigliosi ricci messy che aggiungono un tocco sauvage alla sua immagine. Nelle ultime ore, poco dopo aver lanciato il nuovo video di On My Way in abito da sposa e zeppe, si è lasciata immortalare in versione pink lady: si tratterà di una parrucca o dell'ennesimo colpo di testa estremo?

Jennifer Lopez segue il trend dei capelli rosa

Chris Appleton, l'hairstylist di fiducia di Jennifer Lopez, ha postato una foto della sua cliente preferita con un look decisamente rinnovato. L'ha fotografata in primo piano con lo sguardo rivolto dritto in camera, il make-up curatissimo e degli inediti capelli rosa Big Babool. Nella didascalia ha poi scritto: "Rosa per far strizzare l'occhio ai ragazzi. Cosa ne penseranno di questi capelli pink?". La popstar ha optato per una acconciatura effetto spettinato e bagnato che mette in risalto le lunghezze medie, il risultato? Sta benissimo anche in versione pink lady.

J.Lo indossa una parrucca?

Alcuni dettagli, però, lasciano pensare che quello di J.Lo non sia un cambiamento definitivo: innanzitutto sul suo profilo social non c'è traccia del nuovo look, l'unica foto esistente è stata postata dal suo parrucchiere quasi un giorno fa. Come se non bastasse, l'attaccatura scura all'apparenza non troppo naturale potrebbe sottintendere la presenza di una parrucca. Che si tratti di una rivoluzione vera o fake, però, non importa: i capelli rosa della Lopez sono grintosi, vivaci e super glamour.