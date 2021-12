Jennifer Lawrence mostra il pancione per la prima volta: sul red carpet è una dea della maternità Jennifer Lawrence è incinta ma è da quando ha dato l’annuncio che ha preferito vivere la gravidanza lontana dai riflettori. in occasione del lancio del suo nuovo film Don’t Look Up ha fatto un’eccezione, apparendo per la prima volta sul red carpet con uno splendido pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito e gallerista d'arte Cooke Maroney e non potrebbe essere più felice. A differenza della maggior parte delle colleghe, ha deciso però di andare contro le convenzioni e di vivere questo magico momento lontana dai riflettori, così da preservare la privacy del piccolo prima ancora della sua nascita. Non sorprende, dunque, che lo scorso settembre abbia addirittura affidato l'annuncio della gravidanza a un suo portavoce, evitando di rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla questione. Nelle ultime ore, però, ha fatto un'eccezione e per la prima volta ha sfilato col pancione in vista su un red carpet internazionale.

Jennifer Lawrence, il primo red carpet da futura mamma

Ieri sera si è tenuta a New York la prima di Don't Look Up, il nuovo film con Jennifer Lawrence, Leonardo Di Caprio e Meryl Streep, e il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star. Sebbene fossero molti i volti noti che hanno spopolato con la loro eleganza, i riflettori sono stati puntati sulla diva di Hunger Games e il motivo è molto semplice: si è mostrata per la prima volta in pubblico con il pancione in vista. Raggiante, eterea e scintillante: Jennifer non solo ha lasciato senza parole i fan con questa apparizione ufficiale "a sorpresa" ma ha anche dato prova del fatto che la dolce attesa la rende ancora più bella.

L'abito dorato di Jennifer Lawrence

Cosa ha indossato Jennifer Lawrence per la prima sfilata sul red carpet in versione futura mamma? Ha puntato sulla raffinatezza di Dior, Maison a cui da diversi anni è molto legata e che ora le ha permesso di trasformarsi in una vera e propria dea della maternità. Ha scelto un look premaman scintillante con un lungo e sinuoso vestito tempestato di paillettes gold, un modello dalla linea dritta, così da mettere in risalto il pancione ma senza esagerare, con delle maxi maniche-strascico plissettate ricoperte di glitter in tinta. Per completare il tutto ha scelto degli orecchini di diamanti e un'elegante acconciatura raccolta. Insomma, la Lawrence è regina di stile anche in gravidanza: in quanti sognano di vederla più spesso agli eventi ufficiali con il suo splendido pancione?

