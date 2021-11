Jennifer Lawrence e la gravidanza lontana dai social: il motivo della scelta non convenzionale Jennifer Lawrence è incinta ma, a differenza di molte star del suo calibro, preferisce vivere la gravidanza lontana da social e riflettori, tanto da aver dato l’annuncio della dolce attesa tramite il suo portavoce. Il motivo? È molto più profondo di quanto si possa immaginare.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo ormai abituati a seguire le gravidanze delle star sui social, sono moltissime le future mamme "famose" che amano documentare ogni dettaglio della dolce attesa con foto e Stories, dalle prime ecografie ai selfie col pancione che cresce in bella mostra. Jennifer Lawrence, però, ha deciso di sfidare le convenzioni e di vivere questo momento magico della sua vita in forma privata. Trovare uno scatto che la ritrae con le forme modificate dalla gestazione è praticamente impossibile ma la cosa che in pochi sanno è che non si tratta di un caso ma di una consapevole scelta dell'attrice hollywoodiana.

Jennifer Lawrence ha annunciato la gravidanza tramite il suo portavoce

Jennifer Lawrence ha rivelato di essere incinta lo scorso settembre, aspetta infatti il suo primo figlio dal marito e gallerista d'arte Cooke Maroney. Niente annunci social ufficiali, niente foto di ecografie o primi piani sul test di gravidanza positivo, ha preferito comunicare la cosa ai fan tramite il suo portavoce. Quest'ultimo ha inoltre sottolineato che l'attrice non avrebbe raccontato ulteriori dettagli sulla dolce attesa. Nonostante in un mondo in cui tutto viene esposto all'ennesima potenza la scelta possa sembrare decisamente poco convenzionale, la verità è che nasconde una motivazione molto profonda.

Jennifer Lawrence vuole tenere il figlio lontano dai riflettori

Perché Jennifer Lawrence sta vivendo la gravidanza lontana dai riflettori? Per una questione di privacy. Il pensiero che presto darà mamma la rende felice ed entusiasta ma, nonostante ciò, ha deciso di stare lontana dai riflettori: i sentimenti che prova in questo periodo magico della sua vita sono troppo sacri per essere condivisi con il mondo. È come se il suo corpo volesse tenere il lavoro lontano dalla sfera privata ed è per questo che non vuole far finire il figlio in copertina prima ancora della sua nascita. Insomma, la diva ha deciso di rendere la sua gravidanza "no-social" ed è il caso di dire "era ora che qualche star lo facesse".