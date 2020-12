Tempi duri per le coppie che pensavano al matrimonio nel 2020. La pandemia ha costretto aspirati mariti e mogli a rivedere i propri piani ed è stato boom di annullamenti di cerimonie, ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria che ha reso impossibile lo svolgimento normale delle nozze, come tanti fidanzati avevano programmato. Il discorso vale anche per alcuni vip, tra cui la cantante Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez, campione di baseball. Già due volte hanno dovuto rimandare le tanto agognate nozze, causa restrizioni Covid. I due ora sono arrivati al punto di mettere in dubbio se si sposeranno realmente o no.

Nozze in bilico per Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno già rimandato due volte il loro matrimonio a causa dell’epidemia che non accenna a placarsi e della situazione mondiale ancora grave. La cantante è felice della sua vita sentimentale e privata, ma il coronamento del suo sogno d’amore a quanto pare tarda a concretizzarsi e non per sua volontà. Inizialmente lei e il compagno avevano pensato di sposarsi comunque, con una cerimonia ridotta e per pochi intimi, senza festeggiamenti in grande stile e ricevimenti pomposi. Ma adesso le loro priorità sembrano essere nuovamente cambiate. I due si conoscono da vent’anni, anche se le loro strade si sono incrociate definitivamente circa cinque anni fa e hanno reso pubblica la relazione nel 2017. Il loro legame consolidato, insomma, forse non necessita a tutti i costi di un matrimonio.

Matrimonio sì o matrimonio no?

Questo emerge dall’intervista rilasciata durante il programma SiriusXM di Andy Cohen (Radio Andy) e riportata da Mail Online. La star ha ammesso che forse non convolerà proprio più a nozze con Rodriguez: «Sì, ne abbiamo parlato di sicuro. Voglio dire, alla nostra età, siamo stati entrambi sposati prima, è come: ci sposiamo? No? Cosa significa per noi? Si tratta di qualcosa di personale, tipo: cosa vuoi fare?». La cantante ha detto di non avere fretta ormai: sia lei che il fidanzato credono nel matrimonio, lo ritengono importante, ma ora come ora sono felici così come sono e sono disposti ad aspettare il momento giusto per realizzare il loro sogno d'amore, senza rincorrerlo a tutti i costi.