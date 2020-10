La Fashion Month è terminata, a causa dell'emergenza Covid-19 quest'anno è andata in scena in una versione inedita, ovvero con molte sfilate in formato virtuale. Mancando spesso il front-row, così da ridurre al minimo il rischio contagio, le star hanno seguito gli show da casa ma non per questo hanno rinunciato ai look griffati dalle più grandi Maison internazionali. Nelle ultime ore è stata Jennifer Lopez a rivelare l'outfit sfoggiato mentre veniva presentata la collezione per la Primavera/Estate 2020 di Balmain: si tratta di un completo decorato con l'iconico logo in bianco e nero che l'ha trasformata immediatamente in indiscussa regina del lusso sfrenato.

Il total look di Balmain di Jennifer Lopez

J.Lo ha puntato su un total look decorato con l'iconico monogramma di Balmain in black&white, ha abbinato un tubino strizzatissimo senza spalline e con una maxi cintura che le ha segnato il punto vita a un blazer della stessa fantasia, un modello lungo e con le spalline a punta, un tratto distintivo della Maison, che sul web viene venduta a 3795 sterline, ovvero quasi 4.200 euro.

Per completare il tutto ha scelto dei décolleté neri con il tacco a spillo, una clutch oversize bicolore della stessa serie di Balmain da 2.800 euro e addirittura una manicure in tinta, a prova del fatto che non può fare a meno delle griffe neppure quando si parla di unghie. Quanto vale l'outfit? Ben oltre i 7.000 euro, anche se il minidress aderente attualmente non risulta essere in vendita. Mettere il logo di lusso in bella vista si rivelerà la mania più gettonata della prossima stagione? Per il momento l'unica cosa certa è che la Lopez è super sensuale e trendy anche quando ostenta la sua passione per i capi super costosi.