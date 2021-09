J.Lo, caduta di stile a Venezia: dalla mantella a fiori sbuca… il cartellino J.Lo è stata la protagonista indiscussa della sfilata veneziana di Dolce&Gabbana, passando alla storia con il suo look barocco e fiorato. C’è però un piccolo dettaglio che rischia di rovinare per sempre la recente apparizione pubblica: dalle foto dell’evento si nota chiaramente l’etichetta ancora attaccata all’interno della mantella.

A cura di Valeria Paglionico

La scorsa domenica si è tenuta a Venezia la spettacolare sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana e, al di là degli abiti presentati in passerella, ad attirare le attenzioni dei media internazionali sono state le numerose star che hanno seguito lo show in prima fila. A spopolare con un look principesco e glamour è stata Jennifer Lopez, presentatasi in Laguna con un esuberante completo barocco a fiori e sulla testa una coroncina scintillante. L'unico piccolo "inconveniente"? Dai video del backstage che circolano sul web si vede chiaramente un cartellino "dimenticato" all'interno del soprabito.

J.Lo spopola con il completo a fiori

Non è la prima volta che J.Lo dimostra di essere una vera e propria regina di stile ma alla sfilata veneziana di Dolce&Gabbana ha dato davvero il meglio di lei. Ha infatti indossato un completo barocco, un coordinato corpetto e pantaloni decorato con un elaborato ricamo floreale all-over. A completare il tutto, una cappa portata abbottonata al collo, dei sandali con maxi tacco e plateau abbinati e un diadema tempestato di pietre preziose e scintillanti. Anche il trucco era curato nei minimi dettagli e ha segnato il ritorno dell'overlining per dare volume alle labbra.

L'errore di stile di J.LO

Sebbene il look di J.Lo sia passato alla storia, nelle ultime ore è emerso un dettaglio che rischia di rovinare per sempre la sua recente apparizione pubblica. Sui social stanno circolando alcuni video che la vedono salire su un taxi acqueo di Venezia e, nel momento in cui il vento le ha aperto il mantello, si è vista l'etichetta svolazzante ancora attaccata nella parte interna del capo. Sul momento nessuno ci aveva fatto caso ma è chiaro che gli utenti del web non hanno perso occasione per portare l'attenzione sul dettaglio. Nonostante la "dimenticanza", però, la Lopez rimane splendida e glamour come una vera e propria principessa.