J.Lo, al via i preparativi per Venezia 78: il primo look italiano è con schiena nuda e borsa di cristalli Jennifer Lopez è arrivata ieri a Venezia ma solo oggi ha dato ufficialmente il via ai preparativi per il red carpet della serata conclusiva del Festival. Tra schiena nuda e accessori tempestati di cristalli, il suo nuovo look italiano è più glamour che mai.

A cura di Valeria Paglionico

Al Festival del Cinema di Venezia 2021 sono state moltissime le star che hanno calcato il red carpet, dalle influencer alle TikToker, fino ad arrivare alle star della tv e alle dive del cinema hollywoodiano. Tra le più attese delle serate conclusive, però, c'è la "regina delle celebrities", Jennifer Lopez. È arrivata al Lido ieri pomeriggio in compagnia del fidanzato Ben Affleck e, sebbene non abbia concesso nessuno shooting ufficiale ai fotografi, è stata lo stesso paparazzata a bordo dello scafo. Se per la prima apparizione in pubblico aveva puntato sul pizzo bianco, nelle ultime ore ha dato il meglio di lei in fatto di stile, dando prova di aver dato ufficialmente il via ai preparativi per il red carpet.

Jennifer Lopez in total black a Venezia

È cominciata la vacanza italiana di J.Lo e, sebbene sia volata nel nostro paese per una questione professionale (sarà infatti sul red carpet della serata conclusiva del Festival del Cinema di Venezia), ne sta approfittando per godersi le bellezze della città veneta. Poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no. Che stia facendo delle prove per il tappeto rosso o che semplicemente voglia far trionfare l'eleganza, non importa, l'unica cosa certa è che nelle ultime ore ha mostrato il suo nuovo look "italiano". L'attrice e popstar è apparsa splendida in total black in un lungo e sinuoso abito a sirena firmato Norma Kamali, un modello fasciante con le maniche lunghe, il collo alto e una profondissima scollatura sulla schiena.

Il taglio scalato di J.Lo

Accessori scintillanti e taglio scalato per la vacanza italiana

Ad arricchire il look nero non poteva mancare i dettaglio scintillanti: Jennifer ha infatti sfoggiato un'appariscente borsetta ricoperta di cristalli e dei gioielli Cartier. Per quanto riguarda l'acconciatura, a curarla è stato il suo hairstylis di fiducia Chris Appleton, che le ha lasciato i capelli sciolti e leggermente ondulati, così da mettere in risalto il taglio glamour. La fidanzata di Ben Affleck sfoggia un meraviglioso shag scalato a strati e con la frangia a tendina portata aperta al centro della fronte, un vero e proprio must-have dell'autunno 2021. Per la trionfale apparizione sul red carpet riserverà qualche sorpresa ai fan?