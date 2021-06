L'estate 2021 è cominciata e, complici le temperature bollenti degli ultimi giorni, sono moltissime le star che ne stanno approfittando per concedersi delle vacanze in luoghi più o meno esotici. L'ultima ad averlo fatto è stata Irina Shayk che, nonostante di solito preferisca preservare la sua vita privata, ha trovato un modo davvero provocante per mostrarsi alle prese con le ferie. Di recente si parla molto di lei per il presunto flirt con Kanye West, l'ex marito di Kim Kardashian, ma questa volta gli uomini e l'amore non c'entrano nulla. La modella ha posato in topless in una location da sogno, infiammando letteralmente Instagram.

Il micro tanga di Irina Shayk

Irina Shayk ha posato in topless per dare il via alle sue vacanze estive. Se fino ad oggi sui social aveva condiviso solo immagini realizzate per degli shooting fashion, ora le cose sono cambiate e si è mostrata in una versione super provocante. Sullo sfondo di un mare cristallino e di una spiaggia paradisiaca, la modella si è lasciata immortale mentre abbraccia un ramo con i capelli bagnati e spettinati e indosso solo un micro tanga bianco, un modello sgambatissimo e con i laccetti laterali che ha messo in risalto il lato b da urlo. Sul décolleté non ha indossato nulla ma lo ha coperto sia con la posa che con le braccia, evitando di rivelare dei dettagli "scandalosi".

Irina Shayk segue il trend degli stivali in estate

La cosa insolita è che, nonostante probabilmente abbia fatto il bagno poco prima (ha infatti ancora i capelli umidi), la modella russa indossa degli stivali di pelle. Sono color panna, non hanno il tacco e hanno un'arricciatura morbida all'altezza del polpaccio. Sebbene possano sembrare un tantino troppo pesanti per questo periodo dell'anno, in verità risultato essere super glamour, basti pensare al fatto che sono tra le calzature must-have di stagione. Certo, per essere fashion bisognerà puntare sui modelli sfoderati e leggeri ma è chiaro che, quando si parla di stile, bisogna cominciare ad "aprire la mente". In quanti prenderanno ispirazione dagli stivali di Irina per l'estate?