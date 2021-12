Irina Shayk con l’intimo in pelle: il look sensuale per il red carpet (dove c’è l’ex Bradley Cooper) Alla prima del film Nightmare Alley la modella si è trovata ad affrontare un dilemma comune: cosa indossare quando sei sicura di incontrare il tuo ex?

A cura di Beatrice Manca

Le voci sul ritorno di fiamma tra Bradley Cooper e Irina Shayk sono sempre più frequenti: dopo molti rumors e paparazzate, stavolta i riflettori si sono accesi su un red carpet "galeotto" dove erano presenti entrambi. Stesso evento, ma non insieme: per l'occasione la modella ha sfoggiato un look all'insegna della sensualità. Un modo per farlo ingelosire o un revenge look per dimostrargli che ormai è passata oltre?

Irina Shayk con il tailleur e l'intimo a vista

Irina Shayk ha partecipato alla prima newyorkese di Nightmare Alley, l'ultimo film dell'ex Bradley Cooper, padre della sua bambina. La modella si è trovata ad affrontare un dilemma che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita: cosa indossare quando sei sicuro di incontrare il tuo ex? Lei non ha avuto dubbi e ha seguito il motto inglese "Dress to impress", vestiti per far colpo.

Irina Shayk in Burberry

Ha scelto un completo gessato maschile disegnato da Riccardo Tisci per Burberry e lo ha "acceso" con la lingerie a vista, ma in una versione super sexy: un intreccio di listini in pelle che crea un effetto vedo-non-vedo sulla scollatura. Sempre più star seguono la tendenza del tailleur con l'intimo a vista: l'ultima, in ordine di apparizione, è stata Demi Moore, che ha indossato un completo di velluto sopra al reggiseno.

Irina Shayk in un completo Burberry

Il tocco finale? Capelli raccolti e rossetto rosso fuoco. Non sapremo mai se sia stato un tentativo (riuscito) di seduzione o un modo per ricordare all'ex cosa si è perso, ma poco importa. Irina Shayk fa sempre centro in fatto di stile, e non certo per attirare l'attenzione di un uomo…