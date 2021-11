Demi Moore col tailleur di velluto: la giacca over si porta con il reggiseno a vista Demi Moore ha preso parte ai WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile e di sensualità. Ha seguito il trend della moda mannish, sfoggiando un tailleur di velluto con il reggiseno a vista.

A cura di Valeria Paglionico

Demi Moore compirà 59 anni tra meno di 10 giorni ma, nonostante ciò, non sente affatto il peso dell'età che avanza e continua a fare concorrenza alle star giovanissime con la sua bellezza mozzafiato. Nelle ultime ore è apparsa di nuovo in pubblico e ancora una volta è riuscita a lasciare tutti senza parole con il suo look glamour e con la sua forma fisica da urlo. Ha preso parte ai WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards e per l'occasione ha seguito il trend della moda mannish, anche se ha aggiunto un tocco iper sensuale che non poteva passare inosservato ai fan.

Demi Moore con il completo mannish

Ieri sera si sono tenuti a New York i WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards e tra gli ospiti c'era anche Demi Moore, che non ha potuto fare a meno di puntare su un look iper glamour, dando così prova di continuare a essere un'icona fashion alla soglia dei 60 anni. Ha seguito il trend della moda mannish, apparendo meravigliosa e sensuale in un tailleur di velluto blu notte della collezione Resort 2022 di Fendi. La diva ha abbinato un paio di pantaloni over a una giacca-vestaglia, un modello con il bavero di raso e un nastrino al posto del bottone. Il blazer era largo e scollato e ha lasciato intravedere chiaramente il reggiseno a triangolo in total black.

Demi Moore in Fendi

I capelli extra lisci di Demi Moore

Per completare il tutto la Moore ha scelto un paio di stivaletti total black, una borsa in tinta e dei maxi occhiali da vista che hanno aggiunto un tocco intellettuale all'outfit. Per quanto riguarda i capelli, complice l'intervento del suo hairstylist Ben Talbott, li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo così in risalto le lunghezze extra. Insomma, Demi potrà anche essere arrivata alla soglia dei 60 anni ma non ha assolutamente nulla da invidiare alle 20enni: è icona di bellezza, sensualità e stile.