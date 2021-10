Inquinare meno anche a letto: dai preservativi vegani ai sex toys eco, 5 consigli per il sesso green Forse non ci abbiamo mai pensato, ma anche la nostra vita sessuale ha un impatto sul pianeta. Molte aziende hanno introdotto sul mercato prodotti pensati per una vita sessuale più ecocompatibile, dai sex toys in bioplastica ai lubrificanti senza sostanze tossiche. Ecco alcuni consigli per godersi il sesso senza pericoli per l’ambiente e per la salute.

A cura di Beatrice Manca

La sostenibilità ambientale è diventata un impero morale sia nelle dinamiche produttive sia nei nostri stili di vita. Soprattutto i più giovani dimostrano di voler cambiare abitudini per la salvaguardia del pianeta: c'è chi abbandona le bottigliette d'acqua a favore della borraccia, chi rinuncia all'auto, chi limita il consumo di carne e chi ha deciso di provare i prodotti ecologici per il ciclo, come la coppetta mestruale. C'è un'altra area in cui possiamo adottare nuove abitudini ma a cui non si pensa mai: la camera da letto. Anche la nostra vita sessuale può essere ecologica: in commercio si trovano sempre più alternative vegan o biodegradabili ai classici preservativi e lubrificanti, e perfino il mercato dei sex toys sta andando in questa direzione. La prima regola? Niente sprechi.

1. I preservativi vegan

I preservativi sono fondamentali per avere rapporti sicuri: prevengono le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate. La prima buona regola da adottare è di non disperderli mai e poi mai nell'ambiente. Chi vuole fare un passo in avanti può provare le varianti "amiche dell'ambiente" in commercio. Per esempio, esistono i profilattici in lattice vegan friendly perché non utilizzano agenti coagulanti di origine animale oppure in gomme naturali biodegradabili. Fondamentale verificare le certificazioni vegan, prima di acquistarli, e la compatibilità con eventuali lubrificanti.

2. I lubrificanti senza sostanze dannose

Attenzione alle etichette dei lubrificanti: spesso contengono petrolati, parabeni e sostanze chimiche che sono dannose per la salute, oltre che per l'ambiente. In questo caso per le alternative ecologiche non mancano: dai gel vegani a quelle a base d'acqua senza sostanze tossiche. Prima di provare le alternative fai-da-te, come l'olio di cocco, fate attenzione: non tutti gli olii e i gel sono compatibili con i preservativi. Per qualsiasi dubbio, l'ideale è verificare sempre con il proprio ginecologo.

3. I sex toys sostenibili

La maggior parte dei sex toys esistenti è realizzata in plastica, per motivi di comfort e igiene. Sul mercato sono disponibili ottime alternative in acciaio o in vetro, di design e plastic-free. Alcune aziende hanno messo in commercio vibratori realizzati con bioplastiche, quindi riciclabili o addirittura biodegradabili. Esistono perfino sex toys alimentati a energia solare: l'importante, come sempre, è prestare attenzione all'etichetta e alla certificazione, rivolgendosi a un negozio specializzato anziché affidarsi a Internet. Per chi non è in vena di sperimentare con i materiali alternativi può iniziare prestando attenzione allo smaltimento: alcune aziende permettono di riportarli indietro affinché vengano recuperati o smaltiti in modo sicuro.

4. La regola d'oro: niente sprechi

Vuoi il romanticismo, vuoi la passione, durante i rapporti sessuali a volte ci dimentichiamo le basilari regole di risparmio energetico. Per esempio: fare la doccia in due limita gli sprechi, ma fare sesso sotto la doccia significa usare litri e litri di acqua calda non necessari. Lo stesso discorso vale per i rifiuti: il sesso all'aria aperta è eccitante, ma ricordatevi di portar via preservativi, fazzoletti e qualsiasi rifiuto prodotto prima di tornare a casa.

5. La biancheria in fibre naturali

Attenzione anche agli acquisti compulsivi, come la lingerie sexy ma realizzata in tessuti sintetici: una buona parte delle microplastiche disperse in mare deriva proprio dai lavaggi di questi capi. La regola d'oro è sempre la stessa: comprare solo ciò che è necessario, prestando attenzione alle etichette ed evitando troppi acquisti online e gli imballaggi che ne derivano. Specialmente a letto non facciamoci tentare dal consumismo: la fantasia è lo strumento più efficace e meno inquinante di tutti.