In reggiseno a Venezia 2021: Dakota Johnson e Adriana Lima sdoganano l’intimo sul tappeto rosso L’intimo non si nasconde più: sul tappeto rosso le star sfilano con il reggiseno in bella mostra. Al Festival del Cinema di Venezia Dakota Johnson e Adriana Lima lanciano il trend per l’autunno del bra in vista sotto blazer oversize e camice extra large.

A cura di Marco Casola

da sinistra Dakota Johnson, Adriana Lima, Caterina Shulha

Addio intimo invisibile, coppe attaccate al seno o scotch da indossare sotto gli abiti dalle scollature vertiginose. Addio anche a tutti i trucchetti usati da stylist e celebrities per nascondere l'intimo: ora il reggiseno c'è e si vede. L'ultima tendenza vista sui red carpet di Venezia 2021 è l'intimo in bella vista, sono infatti molte le star che hanno sfoggiato micro top simili a bra e reggiseni a vista alle premiere serali dei film in concorso o ai photocall mattutini.

Top reggiseno il must have a Venezia 2021

La prima ad apparire a Venezia con il reggiseno in mostra è stata Dakota Johnson, l'attrice è arrivata al Lido per prendere parte alla premiere del film The Lost Daughter. Sul red carpet ha sfilato con un abito lucente ricoperto da una cascata di cristalli, mentre per il photocall mattutino ha optato per un look più sobrio, con tailleur nero firmato Gucci. A rendere sexy l'outfit la scelta di indossare il blazer senza shirt o camicia ma con il reggiseno nero in vista. Il risultato finale è senza dubbio super chic e non volgare.

Dakota Johnson in Gucci

Ha optato per il bianco, invece, Adriana Lima, che al Lido di Venezia è arrivata indossando un completo bianco oversize di Etro, con maxi blazer doppiopetto e pantaloni palazzo. La top model brasiliana completa il look con un top reggiseno in broccato che spunta dalla giacca e con una borsa a secchiello dalla stampa paisley.

Adriana Lima in Etro

Micro top a reggiseno, che spunta sotto una camicia oversize color sabbia, anche per Caterina Shulha. L'attrice e modella per il suo look da giorno al Lido sceglie un outfit fresco e trendy firmato Alberta Ferretti seguendo il trend del micro top simile a un reggiseno. Il modello di Caterina ha una fantasia geometrica e si abbina alla perfezione con la mini bianca dai bottoni frontali.