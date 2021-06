Ieri è stata una giornata davvero speciale per la famiglia Blasi: Melory, la sorella minore di Ilary, ha battezzato la piccola Jolie, la prima figlia nata dal matrimonio con Tiziano Panicci. Sui social sia i genitori che gli invitati hanno documentato il rito religioso e la festa organizzata nel corso della mattinata, lasciando senza parole i followers con la loro dolcezza e la loro eleganza. Se da un lato la neomamma ha puntato su abiti e accessori di lusso, la nota conduttrice di Canale 5 ha fatto un'insolita scelta di stile. Per ricoprire i panni della madrina ha sfoggiato un inedito look con delle infradito raso terra. Il dettaglio che in molti hanno notato? Al suo fianco non c'era Francesco Totti, che al momento sarebbe fuori Roma a causa di alcuni impegni lavorativi.

Il battesimo di Jolie, la figlia di Melory Blasi

Melory Blasi ha battezzato la piccola Jolie a poco più di un mese dalla nascita, ha celebrato il rito religioso nella chiesa del suo quartiere al fianco dei parenti e degli amici più stretti. Ha scelto la sorella Ilary come madrina, il cognato Adriano Panicci come padrino, e non ha esitato a posare in loro compagnia al termine della cerimonia. Oltre a mostrare le originali bomboniere, Melory ha anche documentato tutti i dettagli dell'evento, dalla splendida location all'aperto alla maxi torta a più piani decorata con il nome Jolie, fino ad arrivare ai dolci e alle prelibatezze che hanno accompagnato i festeggiamenti.

in foto: Le sorelle Blasi al battesimo di Jolie

La bimba è stata battezzata col nome Jolie Maria Santa

Tra le Stories di Instagram Melory Blasi ha rivelato anche un dettaglio originale sul nome scelto per la piccola: se all'anagrafe è solo Jolie, in comune accordo con il marito Tiziano ha deciso di battezzarla in chiesa con il nome di Jolie Maria Santa. La cosa che in pochi sanno è che anche Ilary ama molo questo appellativo, basti pensare che, quando era incinta della sua terzogenita, era indecisa tra Isabel e Jolie. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sulla prima ipotesi, cosa che ha permesso a Melory di "rubarle" l'idea per la sua prima figlia.

in foto: La torta per il battesimo di Jolie

I look delle sorelle Blasi per il battesimo di Jolie

Le sorelle Blasi si sono sfidate a colpi di stile durante il battesimo della piccola Jolie, dando prova di essere entrambe delle vere e proprie icone fashion. La neomamma ha puntato tutto su un etereo abito floreale di Le Twins, per la precisione un modello con le maniche lunghe, la vita alta e una gonna ampia lunga fino alla caviglia. Per completare il tutto ha scelto delle scarpe di lusso, ovvero i sandali Lido in nappa intrecciata di Bottega Veneta (prezzo 990 euro). Per quanto riguarda la sorella maggiore Ilary, questa ha detto addio ai pomposi vestiti da sera sfoggiati a L'isola, ha preferito un romantico abito in beige con le maniche trasparenti e la gonna al ginocchio. Per la prima volta dopo mesi, inoltre, ha lasciato nel guardaroba i vertiginosi tacchi a spillo, preferendo delle più comode infradito raso terra. Nel futuro di Ilary ci sarà una drastica rivoluzione di stile?