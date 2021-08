Ilary Blasi si trasforma in Marilyn Monroe: maschera e abito plissé per il lancio di Star in the star Ilary Blasi sta per tornare su Canale 5, durante la prossima stagione televisiva sarà al timone del nuovo programma Star in the star. Per il promo di lancio si è trasformata in Marilyn Monroe con tanto di maschera e parrucca e ha riprodotto l’iconico look “svolazzante” della diva.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 volge al termine e per le star è arrivato il momento di tornare a lavorare. Tra le prime ad aver detto addio alle vacanze c'è Ilary Blasi, tornata in città da qualche giorno, così da prepararsi al meglio per l'inizio della stagione televisiva. Dopo aver spopolato al timone de L'isola dei famosi, ha rivelato il progetto inedito che la vedrà protagonista: si chiama Star in the star ed è il nuovo programma di Canale 5 che dovrebbe partire a metà settembre. Di cosa si tratta? Di una sorta di game show musicale nel quale dei concorrenti mascherati si sfideranno a colpi di esibizioni canore nell'attesa che il pubblico e i giudici riconoscano la loro identità. Cosa indosserà la conduttrice sul palco? È stata lei stessa a dare una piccola anticipazione nel promo della trasmissione.

Ilary Blasi riproduce l'iconico look di Marilyn Monroe

Ilary Blasi è diventata protagonista del promo di Star in the star e per far capire al pubblico quale sarà il "mood" del programma si è letteralmente trasformata nella "diva delle dive", Marilyn Monroe. Ha documentato la metamorfosi sui social, dove si è immortalata nel backstage alle prese con trucco e parrucco. La moglie di Francesco Totti ha indossato lo stesso abito svolazzante dell'iconica star, un modello color panna plissettato con la gonna al ginocchio e il corpetto scollato annodato dietro al collo. Non sono mancati i sandali con il tacco a spillo in tinta, anche se a fare la differenza è stata la maschera con tanto di capelli biondi in stile vecchia Hollywood che ha riprodotto le sembianze della mitica Marilyn.

Ilary Blasi con la maschera di Marilyn Monroe

Cosa indosserà Ilary Blasi a Star in the star

Prima ancora di scoprire come sarà il nuovo programma di Canale 5, la domanda che i fan della Blasi non possono fare a meno di porsi è: cosa indosserà sul palco? A giudicare dalla sua recente esperienza a L'isola potrebbe puntare tutto sulla sensualità e sull'esuberanza, spaziando tra maxi scollature, spacchi vertiginosi e tubini seconda pelle. In passato, però, ha dato prova di amare le continue trasformazioni hair e, stando al promo e al mood della trasmissione, non si esclude che potrebbe tornare a usare delle parrucche, magari abbinate a delle maschere integrali, così da "fare a gara" con i concorrenti. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il debutto per scoprire ulteriori dettagli.

