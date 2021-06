Ilary Blasi e Francesco Totti sono tra le coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo italiano: nonostante gli anni che passano, continuano a essere innamoratissimi e affiatati. Lo scorso weekend per loro è stato davvero speciale, il 19 luglio hanno festeggiato il sedicesimo anniversario di matrimonio. Era il 2005 quando pronunciarono il fatidico sì in diretta tv dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli e da allora non si sono mai più lasciati. Hanno avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ed è proprio con loro che hanno celebrato la ricorrenza, concedendosi una cena in una location da sogno. Ilary poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare un look "a tema" trendy e sensuale.

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano i 16 anni di matrimonio

Al motto di "Sedici anni di noi", Ilary Blasi e Francesco Totti hanno mostrato i festeggiamenti organizzati per il loro anniversario di nozze. Si sono immortalati bellissimi e innamorati su una terrazza panoramica con vista su San Pietro e Castel Sant'angelo e hanno brindato al loro amore con dei calici di vino bianco. A fargli compagnia, anche i tre figli, che sono stati lieti di prendere parte all'esclusiva cena di famiglia. Le foto romantiche e le Stories per documentare la serata non sono mancate, così come pure gli auguri "vip". Francesca Barra, Eleonora Pedron, Fiorella Mannoia, Nicoletta Romanoff, sono solo alcune delle star che hanno fatto i loro auguri social alla coppia.

Ilary Blasi in bianco per l'anniversario di nozze

Quale migliore occasione dell'anniversario di nozze per trasformarsi in una "sposina"? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi, apparsa splendida e sensuale in total white durante i festeggiamenti. La conduttrice ha puntato tutto su un abito bianco firmato Genny, per la precisione un modello stretch in maglia con delle decorazioni effetto nude su tutta la silhouette, degli audaci tagli cut-out sui fianchi e la gonna a matita lunga fino al ginocchio. Così facendo, è riuscita a mettere in risalto le sue forme mozzafiato. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.060 euro. Per completare il tutto la Blasi ha scelto un raccolto spettinato, anche se nel corso della serata ha sciolto i capelli, tenendoli sciolti e fluenti sulle spalle.