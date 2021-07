Ilary Blasi a Ventotene è una dark lady: capelli bagnati e piedi nudi per la passeggiata sull’isola Ilary Blasi si sta godendo le vacanze estive: dopo aver passato qualche giorno a Ponza, nelle ultime ore è sbarcata a Ventotene e ne ha approfittato per sfoggiare un look da dark lady. La conduttrice si è trasformata in una perfetta “vacanziera”, passeggiando tra le stradine dell’isola con capelli bagnati e piedi nudi.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 è entrata nel vivo e, sebbene per molti lavoratori le ferie sono ancora un lontano miraggio, sono diverse le star che da settimane sono partite per le vacanze, documentando sui social le giornate passate tra mare, relax e aperitivi. Tra loro c'è anche Ilary Blasi, partita con la famiglia al completo prima alla volta di Ponza, poi di Ventotene, così da non allontanarsi troppo da Roma. Nelle ultime ore ha passeggiato tra le strade dell'isola e, oltre a immortalare il bagno di folla ricevuto dal marito Francesco Totti, si è lasciata fotografare anche in versione dark lady con un look perfetto per le vacanze estive.

Il look nero di Ilary Blasi

Chi ha detto che il total black non può essere sfoggiato in estate? La verità è che il nero è il colore su cui puntare sempre quando si vuole spopolare in fatto di eleganza e a dimostrarlo è stata Ilary Blasi. Per passeggiare tra le stradine di Ventotene la conduttrice ha evitato le stampe variopinte, le tinte fluo e le fantasie originali, ha preferito puntare su un completo scuro perfetto per la bella stagione. Ha infatti sfoggiato un crop top con le maniche corte e un nodo all'altezza del décolleté, abbinandolo a una gonna al ginocchio a vita alta e con un maxi spacco che ha lasciato le gambe lunghe e snelle in bella vista. Non sono mancati i gioielli preziosi, dai bracciali d'oro e diamanti ai pendenti gold.

Ilary Blasi in nero a Ventotene

Ilary Blasi con i capelli al naturale in vacanza

Ilary Blasi è entrata al 100% nel mood "vacanziero", non a caso ha aggiunto dei dettagli super easy al look nero sfoggiato a Ventotene. Ha lasciato nell'armadio i tacchi alti, preferendo delle comode infradito di gomma che però ha tolto per lasciarsi immortalare tra le stradine dell'isola. Per quanto riguarda i capelli, forse perché appena scesa dalla barca al termine di una giornata di mare, li ha lasciati leggermente bagnati, facendoli asciugare all'aria aperta. Com'è la chioma della conduttrice al naturale? Complice la salsedine e l'aria di mare, ha delle splendide beach waves che aggiungono un tocco sauvage alla sua immagine.