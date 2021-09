Ilary Blasi in bianco a Star in the star: seconda puntata con tacchi oro e capelli extra lisci Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Star in the star e tutti i riflettori sono stati puntati su Ilary Blasi. La conduttrice si è presentata sul palco in bianco e oro e ha sfoggiato un’inedita acconciatura con i capelli extra lisci.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata in tv con un programma tutto nuovo, si chiama Star in the star e va in onda ogni giovedì sera su Canale 5. Vede diversi artisti mascherati sfidarsi a colpi di travestimenti e iconiche hit mentre i giudici provano a capire la loro identità nascosta. Al di là delle esibizioni più o meno riuscite, ad attirare le attenzioni del pubblico settimana dopo settimana non può che essere la padrona di casa. Sebbene si sia lasciata alle spalle le parrucche e i continui cambi look, riesce lo stesso a lasciare i fan senza parole con il suo stile: ecco cosa ha indossato nella seconda puntata del programma andata in onda ieri sera.

Il look di Ilary Blasi per la seconda puntata di Star in the star

Se per il debutto Ilary aveva scelto un total black dallo stile mannish, per la seconda puntata ha preferito qualcosa di più femminile in bianco. Si è presentata sul palco di Canale 5 con un sinuoso abito in maglia firmato Amina Muaddi x Wolford, un modello aderente, con maniche lunghe, collo alto e una gonna sotto al ginocchio dal profondo spacco laterale. Qual è il suo prezzo? Sul web è possibile trovarlo a 350 euro. Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto, ovvero un paio di décolleté col tacco a spillo in oro metallizzato di Le Silla e una cascata di collane a catena sempre sui toni del gold.

Il look per la seconda puntata di Star in the star

Ilary Blasi segue il trend dei capelli lisci

Dimenticate le parrucche, le beach waves, i boccoli e i raccolti, per il secondo appuntamento con il music show di Canale 5 Ilary Blasi ha cambiato stile. Si è affidata alla sua parrucchiera di fiducia Alessia Solidani e, sebbene non abbia stravolto né taglio, né colore, è apparsa ugualmente trasformata con una piega inedita. La conduttrice ha infatti seguito il trend dei capelli extra lisci, li ha portati sciolti e con la fila centrale, mettendo così in risalto le sfumature bionde. Certo, è così bella che starebbe bene in ogni versione, ma questo hair look le donava una luce particolare. Nelle prossime puntate la Blasi riserverà qualche sorpresa ai fan?