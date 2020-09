Ilary Blasi è sempre attenta agi trend del momento, sul palco la vediamo sempre con abiti glam ma anche nella vita di tutti i giorni la conduttrice sfoggia look alla moda e soprattutto composti con capi e accessori super griffati. I fan che seguono la Blasi sui social sanno bene quanto Ilary ami i capi firmati, le borse da migliaia di euro e le scarpe più trendy. Quest'estate l'abbiamo vista con costumi gold abbinati a scarpe da oltre 2000 euro o con in testa costosi turbanti di Gucci. Che dire poi del trendy look sfoggiato dopo la quarantena? Per la prima passeggiata in famiglia all'aria aperta Ilary ha scelto anfibi e marsupio da migliaia di euro, mentre a Capri l'abbiamo ammirata con ciabattine di lusso in total white.

Lungi dall'indossare abiti e accessori firmati solo sul palco o nelle serate speciali, Ilary, anche per una passeggiata o per lo shopping, sceglie solo abiti e accessori di lusso. Nelle sue Instagram stories ha recentemente pubblicato alcuni scatti in cui appare con un outfit casual super trendy, composto con abiti e accessori griffatissimi. Il primo look post vacanze della Blasi prevede una camicia oversize dal taglio maschile, con maniche ampie e colletto largo, da indossare calata sulle spalle. Si tratta di un capo molto particolare di Balenciaga, realizzato in tessuto bianco a righe e decorato da un maxi logo stampato sulla schiena. La camicia costa 825 euro. Sotto il capo extra large spuntano shorts scuri arrotolati, sul volto un paio di occhiali da sole Prada, sottili e dalla montatura in acetato total black, il cui prezzo è di 330 euro. Per completare l'outfit da città Ilary non indossa uno zainetto di tessuto o una borsa qualunque ma sceglie una medium bag in pelle color crema e con tracolla metallica di Chanel che costa circa 3800 euro.