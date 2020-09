Quale migliore occasione dell'inizio di una nuova stagione per dare una svolta alla propria immagine? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi che, dopo aver passato l'estate tra look griffati e accessori originali da centinaia di euro, è ritornata alla normale quotidianità. A differenza del passato, quando preferiva preservare la sua privacy non postando nulla sui social, ora è più attiva che mai e non perde occasione per condividere foto e Stories che la mostrano alle prese con gli impegni familiari e professionali. Di recente si è immortalata al fianco del marito Francesco Totti, che lo scorso 27 settembre ha compiuto 44 anni, e i fan non hanno potuto fare a meno di notare che ha cambiato look.

Il nuovo look di Ilary Blasi

La conduttrice pare che abbia fatto visita al parrucchiere di fiducia: ha infatti sfoggiato un'acconciatura inedita con l'inizio della nuova stagione. Se fino a qualche tempo fa a contraddistinguerla erano dei riflessi castano chiaro, ora ha i capelli molto più biondi del solito con delle sfumature ossigenate. Ha mantenuto invariate sia le radici scure (uno dei trend del momento in fatto di hair look) sia il taglio, vanta infatti una chioma fluente ed extra long, ma ha aggiunto delle schiariture che le donano moltissimo. Avrà cambiato look per un impegno lavorativo alle porte o semplicemente voleva cominciare l'autunno con il piede giusto? L'unica cosa certa per il momento è che la Blasi è più trendy che mai, sui social incanta tutti con la sua bellezza e con il suo stile e riesce a lanciare mode con un solo scatto. Quale sarà il suo prossimo "colpo di testa"?