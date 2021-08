Ilary Blasi dal parrucchiere dopo le vacanze: il biondo dorato è il colore perfetto per il rientro Ilary Blasi una di noi: la prima tappa al rientro in città è una visita al parrucchiere per far coccolare i capelli dopo una lunga stagione di sole, salsedine e cloro. La conduttrice televisiva ha mostrato le fasi del suo trattamento di bellezza su Instagram: ecco il risultato finale, perfetto per affrontare il rientro a settembre.

A cura di Beatrice Manca

foto Instagram @ilaryblasi

Settembre è alle porte e questo weekend per moltissime persone (vip inclusi) sarà dedicato al rientro dalle ferie. Tra queste c'è anche Ilary Blasi: la conduttrice televisiva è tornata a Roma dopo aver salutato la spiaggia di Sabaudia, dove da anni trascorre le vacanze con il marito Francesco Totti e con i figli. Non ha fatto neanche in tempo a posare le valigie che subito si è gettata a capofitto nei nuovi impegni: su Instagram ha condiviso alcune stories che la vedono già al lavoro per il nuovo programma di Canale 5, Star in the stars. La seconda tappa dopo il rientro però è un rito che tutte noi conosciamo bene: il parrucchiere.

Ilary Blasi coccola i capelli dopo il mare

Ilary Blasi una di noi: la prima tappa al rientro in città è una visita al parrucchiere per far coccolare i capelli dopo una lunga stagione di sole, salsedine e cloro. I bagni al mare o in piscina sono un toccasana per l'umore, molto meno per i capelli, che a settembre presentano il conto: le doppie punte vanno eliminate e il colore spesso si è spento. La conduttrice televisiva ha mostrato le fasi del suo trattamento di bellezza attraverso una serie di storie di Instagram.

Ilary Blasi dal parrucchiere dopo le vacanze

Il biondo dorato per l'autunno

Per affrontare il rientro al lavoro e le nuove sfide professionali di settembre Ilary Blasi ha scelto di ravvivare il suo celebre biondo con sfumature più calde. Ha uniformato il colore, in modo da coprire le radici scure, e ha poi li ha asciugati in una piega morbida e vaporosa, in modo da esaltare il taglio con le lunghezze scalate. Il biondo luminoso esalta l'abbronzatura e scalda anche le giornate autunnali più grigie: la sfumatura perfetta da provare per chi ha i capelli chiari e "ingialliti" dal mare.

Nel nuovo programma la vedremo sicuramente "diversa" e non parliamo di una semplice acconciatura: il programma infatti si basa su esibizioni "mascherate" dei concorrenti. Sui social aveva dato una piccola anteprima della sua trasformazione in Marilyn Monroe con parrucca e maschera: non resta che aspettare la messa in onda e scoprire quali sorprese ha in serbo la conduttrice.