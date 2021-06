Ilary Blasi ha appena concluso una delle sue esperienze lavorative più importanti dell'ultimo anno, è stata la grande protagonista de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 che ha condotto per la prima volta, dando prova di grande professionalità e ironia. Ora che il programma è finito ha pensato bene di lasciarsi l'esperienza alle spalle rivoluzionando il suo armadio. Di recente aveva abituato il pubblico a look sofisticati e sontuosi abiti da sera, oggi ha preferito tornare alla comodità, anche se non ha rinunciato a un tocco glamour. Qual è l'originale capo che ha sfoggiato in alcune Stories "casalinghe"? Una maxi tuta in stile benzinaio.

Il look post-Isola di Ilary Blasi

L'isola dei famosi potrà pure essere finita ma Ilary Blasi continua a mantenere un rapporto diretto con i followers. Ha infatti approfittato di un'uscita serale per mostrare il suo ultimo look. Si è immortalata allo specchio con indosso una maxi tuta viola in stile benzinaio, un modello firmato Dsquared2 con pantaloni cargo alla caviglia e corpetto camicia con dei tasconi sul petto e le maniche a tre quarti. Per completare il tutto ha scelto un accessorio glamour e colorato che si rivelerà perfetto per l'estate. Di cosa si tratta? Delle mules arancioni tempestate di glitter di Amina Muaddi, con i cinturini di cristalli e il tacco conico. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mentre, per quanto riguarda il make-up, ha optato per un trucco leggermente più marcato sugli occhi.

in foto: Le mules di Amina Muaddi

Ilary Blasi, la rivoluzione di stile dopo L'isola

A L'isola dei famosi Ilary Blasi ha spopolato con i suoi look glamour e sensuali, ha spaziato tra lunghi abiti di velluto, completi dallo stile mannish, tubini aderentissimi, apparendo in ogni puntata meravigliosa e provocante. Oggi le cose sono cambiate e, sarà perché ha detto addio all'esperienza su Canale 5 o perché semplicemente nella quotidianità si sente libera di rimanere comoda, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato il suo armadio. Si starà preparando a una nuova estate "di lusso" tra vestiti, bikini e accessori griffati? L'unica cosa certa è che è così bella che starebbe bene con qualsiasi outfit.