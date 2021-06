Miriam Leone è stata tra le grandi protagoniste dei Nastri D'argento 2021 che si sono tenuti di recente al Maxxi di Roma: è stata premiata per la sua interpretazione ne L’Amore a Domicilio e ha letteralmente spopolato con la sua bellezza e col suo stile. Da sempre considerata un'indiscussa icona fashion, sul red carpet dell'evento ha dato il meglio di lei, apparendo splendida ed elegantissima. L'attrice si è infatti presentata alla manifestazione in verde menta, il colore must-have di stagione, sfoggiando un tailleur iper raffinato e glamour che di sicuro si rivelerà il più richiesto dell'estate 2021.

Il look verde di Miriam Leone

Per un evento importante e ambito come i Nastri D'argento Miriam Leone si è rivolto all'eleganza senza tempo di Giorgio Armani. È stato proprio lo stilista italiano a firmare il suo look da red carpet, trasformandola in una vera e propria regina di stile. Ha lasciato nell'armadio i lunghi abiti da sera e le minigonne, ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur over in verde menta, un modello in raso di seta effetto plissé. La giacca è monopetto, con un unico bottone frontale e due tasche sui lati (prezzo 2.500 euro), mentre il pantalone è modello baggy con girovita prolungato e bottone a scomparsa (prezzo 1.100 euro).

in foto: Il tailleur di Giorgio Armani

Miriam Leone sfoggia una micro bag

Per completare il tutto la Leone ha scelto un top effetto nude tempestato di paillettes, una micro bag in pelle metallizzata silver (nella quale però non è entrato lo smartphone) e dei décolleté in argento con un vertiginoso tacco a spillo. Non sono mancati i dettagli scintillanti e preziosi, ovvero gli orecchini di diamanti firmati Delfina Delettrez, messi in risalto da una super chic coda di cavallo bassa. In quanti prenderanno ispirazione dal look dell'attrice per l'estate 2021? Il suo tailleur leggero e fresco è l'ideale per non soffrire troppo il caldo ma allo stesso tempo per non rinunciare allo stile durante gli appuntamenti formali.