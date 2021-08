Il significato dei simboli sulle etichette Zara: cerchio, triangolo e quadrato nascondono un’informazione Avete mai notato che sulle etichette dei capi Zara sono riportati dei simboli? Ci può essere un triangolo, un quadrato o un cerchio. Ecco cosa significano e come possono aiutare nella scelta della taglia giusta da provare.

A cura di Giusy Dente

Quante volte, entrando in un negozio, è capitato di non capire quale taglia provare? A volte è una vera impresa, perché si finisce ogni volta col prendere un capo troppo grande o troppo piccolo. A seconda del brand la vestibilità cambia. Zara, per esempio, è certamente un negozio amatissimo, dove però sembra impossibile destreggiarsi tra le taglie, che cambiano notevolmente a seconda dei tessuti e delle collezioni. TikTok sembrava avesse risolto definitivamente questo antico problema, rivelando un piccolo segreto di enorme utilità per tutti coloro che ogni volta non riescono a orientarsi nel misterioso mondo delle taglie riportate sulle etichette. Ma è un'informazione attendibile? Non del tutto, vediamo perché.

Triangolo, cerchio e quadrato: cosa significano

Ultimamente su TikTok sono circolati diversi video tutti inerenti lo stesso argomento: il significato di alcuni simboli riportati sulle etichette dei capi di Zara. Si è diffusa in modo virale un'informazione che gli utenti hanno apprezzato tantissimo, soprattutto quelli maggiormente in difficoltà nell'identificare la propria taglia in negozio. Ebbene, a quanto pare per orientarsi nello sconfinato mondo del colosso spagnolo dell'abbigliamento bisognerebbe semplicemente osservare con attenzione alcuni simboli cuciti sull'etichetta (accanto alla taglia).

TikTok @elisa_sartori

Qui, osservando attentamente, si può notare la presenza di un cerchio, un quadrato o un triangolo. La decodificazione offerta da alcuni tiktokers è questa: il quadrato indicherebbe una vestibilità normale, il triangolo un capo che veste piccolo e il cerchio uno che veste grande. In questi ultimi due casi sarebbe dunque consigliabile optare rispettivamente per una taglia più grande e una più piccola, invece di quella normalmente indossata. Ma è davvero così?

Leggi anche Dalla dedica a Pietro al cerchio sul braccio: i significati dei tatuaggi di Rosa Perrotta

Il trucchetto per acquistare capi Zara

L'informazione diffusasi a macchia d'olio sui social non è corretta al 100% e diversi addetti ai lavori nei commenti hanno tenuti a precisarlo, illustrando la realtà dei fatti. I tre simboli (quadrato, triangolo, cerchio) sono effettivamente cuciti sulle etichette, ma hanno un altro significato. Il quadrato indica l'appartenenza del capo alla linea Donna, il cerchio alla lina Basic e il triangolo alla collezione Trafaluc. Nulla a che vedere, insomma, con la vestibilità dei capi, anche se l'informazione può comunque essere sfruttata a proprio vantaggio per capire quale capo provare. Infatti le tre linee hanno differenti vestibilità, calzano in modo diverso a seconda della fisicità, ecco perché a volte quando si acquista un capo Zara una M calza a pennello e altre serve una L. La linea Trafaluc è quella che solitamente necessita l'acquisto di una taglia più grande rispetto a quella che si indossa di solito. Tutto chiaro? Bene, ora la scusa per andare da Zara a controllare e ad approfittare dei saldi è servita!