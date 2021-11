Vanessa Incontrada, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la conduttrice di Zelig 2021 Vanessa Incontrada, la presentatrice spagnola naturalizzata italiana, è tornata al timone di Zelig, il programma comico di Canale 5 che ha decretato il suo successo nei primi anni 2000. Da allora il suo aspetto è molto cambiato, soprattutto perché è diventata mamma di Isal. Nonostante la trasformazione, però, la spagnola continua a essere un’indiscussa icona di bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Vanessa Incontrada è la presentatrice spagnola naturalizzata italiana che da oltre un decennio incanta il pubblico del nostro paese con la sua bellezza e con la sua simpatia. Dopo essere diventata conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Alessandro Siani, oggi si torna a parlare di lei: insieme a Claudio Bisio sarà ancora una volta al timone di Zelig, il noto programma di Canale 5 che a partire dai primi anni 2000 l'ha vista a lungo protagonista. Anche se siamo abituati a vederla ricoprire i panni di presentatrice, nel suo passato ha molte esperienze sia da modella che da attrice. In quanti ricordano com'era agli esordi? Di tempo ne è passato da allora e non solo perché è diventata mamma di Isal, il figlio nato dalla relazione con il compagno Rossano Laurini, ma anche perché è molto maturata sia professionalmente che esteticamente. È spesso diventata vittima di body shaming, è stata accusata di essere ingrassata "troppo" rispetto al debutto in tv, anche se è evidente che la sua bellezza raggiante e naturale continua a non avere rivali.

Vanessa Incontrada è bella anche senza la chirurgia

Sono passati più di 20 anni da quando Vanessa Incontrada ha fatto il suo debutto nella tv italiana, era il 1998 quando ha esordito su Italia 1 con il programma Super e da allora inevitabilmente anche il suo aspetto è cambiato. All'epoca aveva da poco superato la maggiore età e il suo viso e il suo corpo erano quelli di una ragazzina: portava i capelli castani e ricci ma a contraddistinguerla c'era sempre il sorriso raggiante che ancora oggi la caratterizza.

Vanessa Incontrada da giovane

Il dettaglio che la rende davvero meravigliosa? Non è mai ricorsa alla chirurgia estetica ed è orgogliosa di essere rimasta naturale. Nonostante gli anni passino e i primi segni del tempo comincino a comparire, la spagnola non ha perso il suo innato fascino e a dimostrarlo sono le numerose foto in versione acqua e sapone che posta sul suo profilo Instagram.

Vanessa Incontrada ai tempi della prima edizione di Zelig

Vanessa Incontrada oggi è un'icona di body positivity

La gravidanza ha cambiato in modo drastico il rapporto di Vanessa Incontrada con il suo corpo: basta confrontare una foto degli esordi con un qualsiasi scatto post-parto per rendersi conto della naturale trasformazione a cui è andata incontro.

Vanessa Incontrada oggi

Sebbene sia sempre meravigliosa, la cosa le ha provocato non poche sofferenze, soprattutto perché è stata spesso presa di mira sul web con attacchi e offese. In molti l'hanno accusata di essere "grassa" e di non essere più riuscita a tornare in forma come quando era ragazzina. Nonostante il cambiamento, la conduttrice si accetta così com'è e a dimostrarlo è stata anche una copertina di Vanity Fair, sulla quale ha posato nuda e al naturale. Oggi Vanessa è una vera e propria icona di body positivity: il peso e la taglia non la rappresentano, va fiera delle sue curve ed è proprio questo che la rende ancora più bella.