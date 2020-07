L'emergenza Covid-19 ha costretto intere famiglie a rimanere separate per mesi, cosa che ha creato non pochi disagi nella vita sociale di ognuno di noi. Le star non hanno fatto eccezione e sono molti i "parenti famosi" che hanno rispettato il distanziamento fino a qualche settimana fa. È il caso delle sorelle più amate dei social, le Kardashian-Jenner, che finalmente hanno avuto la possibilità di riunirsi. Per celebrare un evento tanto importante non potevano che donare un ritratto di famiglia ai followers, mandandoli in delirio. Il dettaglio che molti hanno notato? Si sono ispirate alle Spice Girls, trasformandosi nella versione moderna delle note cantanti della prima girl band della storia.

Spice Girls A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 16, 2020 at 12:09pm PDT

Kim, che da poco ha cambiato look, tingendo i capelli di rosso, può essere paragonata all'esuberante Geri Halliwell, Kylie Jenner con i suoi leggings di vernice ricorda in modo impressionante la Posh Spice Victoria Beckham, mentre Kendall Jenner si rifà a Mel B con un completo tie dye sulle tonalità del giallo/marrone. Con il suo miniabito scamiciata nero, Kourtney riprende la passione per i minidress di Emma Bunton, mentre Khloe ha preferito un tubino aderentissimo e glamour piuttosto che i classici completi sportivi di Mel C. È stata Kim in persona a notare la somiglianza con le Spice, tanto da non aver potuto fare a meno di dichiararlo nella didascalia dello scatto. Insomma, le sorelle amatissime sui social possono essere considerate il simbolo della pop culture moderna proprio come successe alla girl band negli anni '90. In quante riprodurranno uno scatto simile con le amiche ritrovate al termine del lockdown?