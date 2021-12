Il ritorno del gilet anni Settanta: i modelli più morbidi e caldi per l’inverno 2022 La moda dell’inverno si ispira al country-chic e ai look da neve: cosa c’è di meglio per ripararsi dal freddo che un bel gilet in montone?

A cura di Beatrice Manca

Ralph Lauren

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2021-22 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maschile e femminile, elegante e sportivo, vintage e contemporaneo. Il gilet è un capo capace di reinventarsi e adattarsi a ogni contesto: dall'eleganza del panciotto alla praticità del milletasche. Da Ralph Lauren a Etro, da Givenchy a MaxMara, quest'anno è tornato sulle passerelle Autunno/Inverno 2021-22 ed è pronto a scaldare i look invernali nelle sue versioni più "cozy", dal gilet imbottito a quello folk anni Settanta, da portare sopra ai vestiti. Star come Barbara Palvin e Tina Kunakey hanno riscoperto i panciotti maschili, da portare a pelle in versione elegante, ma la moda punta sul vintage e gioca con materiali caldi come la lana, il montone e l'eco-pelliccia.

I gilet in montone per l'inverno 2022

Un grande classico degli anni Settanta è il gilet smanicato in shearling, con la tipica "lanina" bianca, calda e morbidissima. Ralph Lauren lo propone in versione extra-long, perfetto per completare un look dallo stile folk: maglione, gonna lunga con cintura e stivali, specie riprendono l'effetto scamosciato.

Ralph Lauren

Il vantaggio di questo gilet è che è un ottimo alleato anti freddo anche dentro casa o negli ambienti chiusi, perché aggiunge un "rinforzo" al classico pullover ma in modo più cool di uno scialle o di uno sciarpone. Si abbina benissimo ai maglioni oversize o a trecce, specie se in tinte neutre, ma anche alle camicie: Calcaterra abbina alla camicia azzurra un gilet marrone cioccolato, la tinta must dell'inverno. Vietato sui blazer e sulle giacche: il gilet porta con sé un'aura country-chic che difficilmente sposa i look troppo formali.

Leggi anche Le mantelle di tendenza per l'inverno 2022

Calcaterra

Il ritorno dei gilet effetto fur

Variante ancora più "cozy" ed eccentrica del gilet in montone è il gilet effetto fur: anche se la maggior parte delle case di moda ha rinunciato alla pelliccia animale, nelle collezioni spuntano gilet in eco fur. Chanel lo propone nel classico bicolor, in bianco e nero, mentre Etro punta sui classici ricami folk. Jennifer Lopez invece sceglie una versione teddy, effetto peluche, nella sua campagna per Coach.

Chanel

Come abbinare i gilet imbottiti

Perfino i gilet imbottiti dall'aria sportiva hanno fatto un grande ritorno in passerella: da Miu Miu a MaxMara spopolano gli smanicati trapuntati. Questo modello ha un grande vantaggio: può fungere anche da "riscaldo" interno a un giaccone o a un cappotto, quando le temperature scendono fino allo zero. La parola dell'inverno 2022 è cabin core, il look ispirato ai weekend sulla neve ma in versione trendy. Un'idea per abbinare questo capo è puntare sul monocromo e abbinarlo a capi in tinta, come fa Max Mara, oppure indossarlo sopra felpe XXL infilate nei jeans per uno stile underground.