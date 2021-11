Il radicale cambio look di Valentina Ferragni: dice addio al biondo per sfoggiare il caschetto nero Valentina Ferragni ha cambiato look in modo drastico, anche se solo per qualche ora. Ha detto temporaneamente addio al biondo e ha sfoggiato un caschetto nero e con la frangia. Il dettaglio su cui lei stessa si è soffermata? In questa versione è praticamente identica a Katy Perry.

Il tratto distintivo delle sorelle Ferragni? I capelli biondi che, come dimostrano le numerose foto dell'infanzia condivise sui social, sono naturali al 100%. Non sorprende, dunque, che la maggiore Chiara sia diventata famosa con un blog che celebra proprio la sua iconica chioma blonde. Se quest'ultima, però, non ha mai osato particolarmente in fatto di cambi look, nelle ultime ore è stata Valentina Ferragni a lasciare i fan senza parole. In che modo? Ha rivoluzionato la sua immagine in modo drastico, dicendo temporaneamente addio alla chioma biondissima.

Il nuovo look di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni non ha paura di osare in fatto di capelli e, dopo aver provato un'audace tintura rosa Big Babol qualche anno fa, questa volta ha fatto di più. Di recente è apparsa sui social in una versione irriconoscibile, ovvero con un caschetto corto, extra liscio e con la frangia. A renderla davvero diversa dal solito, però, non è solo il taglio ma soprattutto il colore: la sorella di Chiara ha detto addio al biondo e ha provato il nero corvino. Certo, complice il travestimento da Mia Wallace per Halloween, si tratta solo di una parrucca ma la differenza rispetto al solito look è decisamente evidente.

Valentina Ferragni è la "gemella" di Katy Perry

Il dettaglio che molti fan hanno notato? Valentina Ferragni con i capelli neri è praticamente identica a Katy Perry e lei stessa ne è pienamente consapevole, basti pensare al fatto che nella didascalia del selfie ha scritto: "Miss Mia Wallace o Katy Perry?". Sarà perché vanta un meraviglioso contrasto occhi azzurri-chioma total black come la cantante o perché semplicemente ha sfoggiato il suo stesso taglio di capelli, ma la cosa certa è che la ricorda in modo impressionante. Nei commenti la sorella di Chiara ha inoltre raccontato un simpatico aneddoto: a 20 anni si è travestita da Katy Perry per Carnevale e tutti le hanno detto che sembrava essere la sua gemella. Ci ha però tenuto a rassicurare i fan dicendo: "Sono nata bionda e non mi vedrei mai con un altro colore".