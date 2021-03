Il principe Harry ha messo su famiglia al fianco di Meghan Markle, dicendo addio ai Windsor per rivendicare una libertà che non ha mai potuto avere a causa delle rigide regole dell'etichetta. Non per questo, però, ha dimenticato le sue origini. Se la scelta di prendere le distanze dalla corona ha fatto non poco infuriare il papà Carlo, il fratello William e la nonna Elisabetta, un'altra persona per lui importantissima ne sarebbe stata fiera. Si tratta della mamma Diana, che prima di perdere la vita tragicamente nel 1997 aveva dato scalpore con delle scottanti rivelazioni sui Royals (proprio come successo a Harry). Nonostante siano passati anni dalla morte della principessa, il suo secondogenito continua ad amarla con tutto se stesso, tanto da non perdere occasione per renderle omaggio con dei gesti dolcissimi.

I fiori inviati sulla tomba della principessa

La scorsa domenica in Gran Bretagna è stata celebrata la Festa della Mamma (i cui festeggiamenti ricadono sempre nella quarta domenica di Quaresima nel paese) e i Windsor ne hanno approfittato per rendere omaggio a una delle donne (e mamme) più amate della storia reale, la principessa Diana. Se i piccoli di casa Cambridge le hanno scritto delle letterine tenerissime con tanto di cuori, fiori e dediche speciali, Harry ha fatto qualcosa di davvero commovente. Nonostante viva stabilmente in America, ha trovato il modo di far sentire la sua presenta anche "a distanza". Ha inviato uno splendido mazzo di fiori in Inghilterra, accertandosi del fatto che venisse depositato sulla tomba della principessa ad Althorp, nel Northamptonshire.

in foto: La Royal Family nel 1995

Il legame speciale tra Harry e Lady D.

Il principe Harry aveva solo 12 anni quando si è ritrovato a vivere un terribile lutto, quello della mamma Diana, e da allora la sua vita non è stata più la stessa. Ancora oggi non può fare a meno di ricordarla con dolcezza, tanto da essersi dichiarato disposto a tornare in Inghilterra il prossimo luglio pur di presenziare all'inaugurazione della statua in onore della principessa costruita a Kensington Palace. Dopo le pesanti accuse rivolte ai Windsor, i rapporti con il fratello William potranno pure essere diventati molto tesi ma ci sarà sempre un piccolo dettaglio che li unirà: la mamma Diana. Riusciranno prima o poi a deporre "l'ascia di guerra" per renderle omaggio nel modo migliore?