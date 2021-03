In Gran Bretagna la Festa della Mamma viene celebrata nella quarta domenica di Quaresima, dunque quest'anno la ricorrenza è ricaduta nel giorno 14 marzo. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, sono stati moltissimi coloro che non hanno potuto fare a meno di rendere omaggio alla persona più importante della loro vita, la mamma. I Cambridge non hanno fatto eccezione e ne hanno approfittato per mostrare sui social i "lavoretti fai da" te realizzati dai principini. In occasione di questa giornata speciale, il pensiero di George, Charlotte e Louis è andato a Lady Diana, la nonna paterna che non hanno mai conosciuto ma alla quale si sentono ugualmente legatissimi. Il risultato? Le hanno scritto delle letterine dolcissime.

Le cartoline realizzate dai principini inglesi

Lady Diana ha perso tragicamente la vita nel 1997 e, nonostante siano passati oltre 20 anni da quel dramma, continua a essere ricordata per la sua gentilezza. I figli del principe William, nipoti della compianta principessa, non l'hanno conosciuta ma si sentono ugualmente legatissimi a lei, tanto da averle fatto delle dediche speciali durante la Festa della Mamma. Kate Middleton e William hanno infatti lasciato senza parole i sudditi, condividendo sui social le dolcissime cartoline realizzate dai piccoli.

in foto: La lettera di George a Lady Diana

A dare "il via alle danze" è stato primogenito George che ha scritto: "Cara nonna Diana, buon Mother’s Day. Ti voglio bene e ti penso sempre". La piccola Charlotte si è invece rivolta alla principessa dicendo: "Cara nonna Diana, nel giorno della Festa della mamma penso a te. A papà manchi tanto", aggiungendo alla cartolina anche disegni di cuori, fiori e farfalle. Louis (che è ancora troppo piccolo per scrivere) ha realizzato un disegno coloratissimo all'interno di un maxi cuore.

in foto: La dedica di Charlotte alla nonna materna

L'omaggio a Carole Middleton

Come specificato da mamma Kate, i principini inglesi ogni anno durante il Mather's Day ricordano la nonna Diana, lo fanno sia per rendere omaggio alla nonna che per sostenere il principe William che ha perso da giovanissimo sua madre. Naturalmente anche Kate Middleton ha ricevuto un regalo speciale: per lei i bambini (probabilmente con l'aiuto degli chef reali) hanno preparato una torta con crema e pan di Spagna e l'hanno ricoperta con dei cuori colorati. Non poteva mancare l'omaggio a Carole Middleton, apparsa sul profilo dei Cambridge in una foto del passato mentre tiene per mano una Kate bambina. La speranza della Royal Family? Che presto tutte le famiglie possano tornare ad abbracciarsi senza paura e preoccupazioni.