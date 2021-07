La prossima domenica si terrà allo stadio di Wembley la finale degli Europei 2020, a scontrarsi saranno Inghilterra e Italia e sono moltissimi coloro che non vedono l'oro di sostenere la squadra del proprio paese, anche se a distanza. Tra gli spalti ci saranno diverse personalità note ma ad attirare l'attenzione dei media sarà di sicuro la Royal Family. Alla semifinale William era apparso da solo ma a fargli compagnia nel weekend sarà la moglie Kate Middleton, che, stando alle previsioni, dovrebbe avere il permesso di uscire dopo la quarantena preventiva a cui si è sottoposta negli ultimi giorni. Chi potrebbe aggiungersi alla coppia? Il piccolo George, ormai diventato un vero e proprio appassionato di calcio.

La prima volta a Wembley del principino

Nelle scorse settimane il principino George aveva incantato tutti tra gli spalti dello stadio di Wimbledon, dove era apparso adorabile in giacca e cravatta proprio come il papà. Certo, non è riuscito a non rivolgere alla telecamera i suoi iconici bronci ma è chiaro che il più delle volte si dimentica che, oltre a essere uno un futuro re, rimane sempre un bambino di 7 anni. In fatto di passioni, però, sembra avere le idee ben chiare: ha capito di amare il calcio, tanto da essere disposto a tutto pur di sostenere la sua squadra del cuore durante un appuntamento importante come la finale di Euro 2020.

George sta implorando William e Kate di poter tornare allo stadio

George andrà di nuovo allo stadio con la mamma e il papà? Al momento la sua presenza è ancora in forse, anche se, stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, il piccolo starebbe implorando i genitori di poter assistere alla finale degli europei. Fonti vicine ai Royals hanno rivelato inoltre che il look coordinato a quello di William non era stata un'imposizione di corte ma un desiderio del principino stesso, che voleva essere più elegante che mai in occasione della sua prima volta allo stadio. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche ora per scoprire se il primogenito reale sarà ancora una volta tra gli spalti (magari con un nuovo completo).