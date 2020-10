Kate Middleton ha un ruolo cruciale nella Royal Family inglese e non solo perché è la moglie del principe William, ha messo al mondo anche gli eredi al trono britannico. Nonostante ad oggi i principini siano solo dei bambini, il loro futuro è già segnato. Hanno una posizione altissima nella linea di successione e probabilmente uno di loro governerà il paese. Naturalmente è George, il primogenito, quello con le maggiori probabilità di prendere il posto della regina ed è per questo che sta già seguendo un protocollo ben preciso per "imparare a essere re". La cosa che in pochi sanno è che avrebbe potuto avere un gemello, in quel caso il suo ruolo nella famiglia Windsor sarebbe cambiato in modo radicale.

Il disturbo di Kate Middleton legato al parto gemellare

Il principe George è il primo Royal Baby della famiglia dei Cambridge e, in quanto tale, è l'erede reale con più possibilità di salire sul trono inglese un giorno. Di recente i tabloid britannici si sono lasciati trapelare una piccola indiscrezione: la prima gravidanza di Kate Middleton sarebbe potuta essere gemellare. All'epoca, infatti, soffrì a lungo di iperemesi gravidica, un disturbo che provoca nausea e vomito continui e intensi che viene associato alle donne in attesa di gemelli. Cosa sarebbe successo alla linea di successione in un caso come questo? L'erede sarebbe stato il primo bambino nato, a prescindere dal suo sesso. Se il parto fosse stato cesareo, la situazione sarebbe stata più complicata, visto che il dottore responsabile della nascita dei bimbi avrebbe avuto la responsabilità di "scegliere" il futuro re. Una cosa simile, però, è avvenuta con estrema rarità in casa Windsor: l'ultimo parto gemellare risale al 1430 ma in quel caso uno dei due fratelli è morto poco dopo la nascita.