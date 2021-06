Il principe Harry e Meghan Markle hanno detto addio alla Royal Family da quasi 2 anni, hanno cominciato una nuova vita in America lontani dalle regole dell'etichetta e non potrebbero essere più felici. Non solo hanno rivendicato la loro libertà ma hanno anche dato ai figli la possibilità di non essere implicati in assurde dinamiche di corte. Nonostante il "divorzio" dai Windsor, Archie e Lilibet Diana rimangono pronipoti della regina ed è per questo che sono entrati nella linea di successione al trono. Al momento, stando alle convenzioni reali, un giorno diventeranno entrambi principi, anche se la cosa potrebbe non accadere mai, visto che il futuro re Carlo ha intenzione di stravolgere le carte in tavola. Per il primogenito, però, sono stati i genitori stessi a prendere una decisione davvero insolita in fatto di titoli.

Il titolo di Archie potrebbe renderlo vittima dei bulli

Archie Mountbatten-Windsor è uno degli eredi della regina Elisabetta II e, sebbene i genitori abbiano rinunciato ai privilegi reali da diversi mesi, lui è ancora nella linea di successione al trono con tanto di titolo. Il bimbo è Conte di Dumbarton come suo padre ma, a quanto pare, dovrà rinunciare al riconoscimento. Gli screzi con i reali, le accuse di razzismo e le interviste shock rilasciate negli ultimi mesi, però, non c'entrano nulla, a imporre questa decisione sono stati gli stessi Harry e Meghan. Il motivo? Ci sono buone possibilità che quel riconoscimento possa favorire i fenomeni di bullismo nei confronti del bimbo.

"Dumb" significa "Stupido"

"Dumb" in inglese significa "Stupido", dunque il titolo di Archie comincia con una parola dispregiativa che potrebbe creargli non pochi disagi. I Sussex vogliono evitare che il figlio venga attaccato dai bulli quando comincerà ad andare a scuola ed è per questo che per l'ennesima volta hanno rifiutato le convenzioni reali. Insomma, il tutto sarebbe stato fatto per evitare possibili inconveniente e non per rendere ancora più drastico il divorzio dai Royals. Una volta cresciuto Archie apprezzerà la scelta oppure rivendicherà il titolo che gli spetta di diritto?