Valentina Ferragni sembra voler ripercorrere le orme della sorella Chiara, diventata ormai una delle imprenditrici digitali più famose al mondo, e, dopo aver lanciato un brand tutto suo con una collezione di orecchini glamour, ora si appresta anche a inaugurare un nuovo ufficio. Se fino ad oggi aveva affiancato la moglie di Fedez nella sede di The Blonde Salad, ora per lei è arrivato il momento di "camminare sulle sue gambe". Da cosa partire se non dalla ristrutturazione di un appartamento che diventerà il "quartier generale" dell'azienda che porta il suo nome? I lavori saranno rapidissimi, dureranno solo 5 giorni e trasformeranno in modo drastico la struttura scelta, rendendola glamour e sofisticata tra arredi di lusso, maxi lampadari e poltrone color panna.

L'ufficio di Valentina Ferragni verrà ristrutturato in 5 giorni

L'ufficio di Valentina Ferragni non sarà solo la sede del suo brand, dove tutto lo staff si riunirà per parlare e per portare avanti dei progetti fashion, sarà un vero e proprio show-room. La sorella di Chiara ha preannunciato che si tratterà di uno spazio diviso in due parti, nella prima si potrà parlare e conversare con i colleghi, nella seconda, quella più elaborata, ci si dedicherà al lavoro.

in foto: Una foto del progetto

L'obiettivo? Farlo sembrare il meno possibile un ufficio formale, anche se sarà decisamente diverso da una comune abitazione. Per ristrutturare l'abitazione milanese in cui sorgerà lo show-room si è affidata a due giovanissimi architetti, Fabio Colombo e Davide Collodoro di Erker Studio, che hanno annunciato che porteranno a termine il progetto in soli 5 giorni.

in foto: L’ufficio avrà gli arredi color panna

Dai lampadari circolari alle poltrone di velluto

Come sarà l'ufficio della sorella di Chiara Ferragni? Sebbene non abbia mai nascosto la sua passione per il rosa, Valentina ha rivelato che ha limitato al minimo la "pink mania", chiedendo di aggiungere solo piccoli elementi decorativi in questo colore, come ad esempio quadri e cuscini. L'arredamento sarà di toni neutri come bianco, beige e panna, ci saranno poltrone in velluto, enormi lampadari di forma circolare, una boiserie e un camino finto.

in foto: L’ufficio di Valentina Ferragni

Per il momento, però, trattandosi solo di un progetto su carta, non si conoscono ancora i brand che verranno scelti per gli elementi d'arredo, l'unica cosa certa è che nel giro di due settimane lo staff potrà cominciare a lavorare nel nuovo ufficio. Valentina riuscirà a raggiungere gli stessi risultati della sorella Chiara? L'unica cosa certa al momento è che, considerando gli interni eleganti e sofisticati della sua nuova casa milanese, di sicuro anche l'ufficio non sarà da meno.