Valentina Ferragni è la sorella di Chiara e, oltre a somigliarle in modo così impressionante da poter essere tranquillamente scambiata per la sua gemella, sembra voler seguire le stesse orme nel mondo dei social e della moda. Negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi una sua identità al di là del cognome famoso e, tra look glamour ed eventi fashion seguiti direttamente dalle prime file, è diventata una influencer a tutti gli effetti. Vive stabilmente a Milano con il fidanzato Luca Vezil e da un paio d'anni è proprio con lui che ha comprato una nuova casa, ristrutturandola in modo moderno e impeccabile. Ha puntato tutto su un arredamento cozy e romantico sui toni del rosa, non rinunciando ad alcuni dettagli di lusso, dal maxi divano al tavolino da caffè.

Chi ha curato l'arredamento della casa di Valentina Ferragni

Per arredare la nuova casa milanese Valentina Ferragni si è affidata a Delia Fischer Lachance, la fondatrice dell'e-commerce dedicato al design di interni Westwing. La sua idea era fondere uno stile romantico e moderno a degli elementi classici ma allo stesso tempo glamour e, a giudicare dal risultato finale, ci è decisamente riuscita. Tra elementi rosa, tocchi dorati, un coffee table di lusso, poltrone di velluto, un tavolo da pranzo in marmo, l'abitazione della sorella di Chiara sembra essere uscita da un catalogo dedicato all'interior design all'ultima moda. Del resto, il sogno mancato di Valentina è sempre stato quello di fare l'architetto, dunque arredare casa le ha dato la possibilità di esprimere al massimo il suo animo creativo.

Dal divano di velluto al tavolino da caffè

Gli elementi d'arredo del soggiorno di casa di Valentina sono quasi tutti firmati Westwing e, tra dettagli low-cost e di lusso, è tutto molto glamour. Il pezzo preferito dell'influencer è il lampadario a sospensione, il modello a forma di stella chiamato Spike con le lampadine in vista. Qual è il suo prezzo? 159 euro. Seguono il coffee table Alys con la base in marmo da 299 euro, il pouf di velluto rosa da 129 euro e i cuscini abbinati da 14.99 euro l'uno che ricoprono il divano. Il prodotto più costoso è in assoluto il sofa, un modello ad angolo color ghiaccio che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 2.999 euro. Non manca, poi, un tocco iper moderno, ovvero un poster decorato con la scritta al neon "Good vibes only", il cui prezzo è di 14,95 euro.

in foto: Con il fidanzato Luca Vezil in salotto

La camera da letto in rosa e bianco

Per la camera da letto Valentina ha scelto un arredamento minimal e rilassante, affidandosi ancora alla sua amica Delia Fischer Lachance di Westwing.

in foto: La camera da letto di Valentina Ferragni

Le pareti sono color sabbia, sul letto c'è un copriletto in velluto da 199 euro e cuscini di velluto da 14,99 euro, mentre ai piedi ha posizionato una panchina di velluto rosa da 279 euro, sulla quale ama riposare il suo cagnolino. Anche qui c'è un coffee table in vetro e metallo gold ma questa volta firmato Maison Du Monde. Nelle varie camere, inoltre, non mancano le piante, le candele colorate e i profumatori d'ambiente, dettagli che aggiungono un tocco ancora più elegante. Insomma, la casa della piccola Ferragni rappresenta alla perfezione il suo animo romantico e glamour. In quanti imiteranno le sue idee semplici ma allo stesso tempo super chic?