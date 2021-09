Il nuovo tatuaggio di Martina Miliddi: la ballerina di Amici 2021 posa con la schiena nuda Amici 2021 è terminato da diversi mesi ma Martina Miliddi continua a riscuotere molto successo. Finita l’estate passata col fidanzato Raffaele, la ballerina ha deciso di fare un nuovo tatuaggio: ecco cosa raffigura.

A cura di Valeria Paglionico

L'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi è stata tra le più seguite degli ultimi anni e non sorprende che ancora oggi, nonostante siano passati mesi dalla fine del talent, i suoi protagonisti continuino a riscuotere un certo successo. Martina Milliddi, la ballerina eliminata in una delle prime puntate del serale e presa spesso "di mira" da Alessandra Celentano, vanta un certo seguito sui social, tanto da avere tutte le carte in regola per diventare influencer. Dopo aver passato l'estate tra sinuosi abiti da sera e audaci look animalier, ora ha aggiunto un nuovo dettaglio super sensuale alla sua immagine. Di cosa si tratta? Di un inedito tatuaggio.

Cosa raffigura il nuovo tattoo

Al motto di "Me gusta mucho", Martina Miliddi si è servita dei social per mostrare il nuovo tatuaggio che ha impresso sulla pelle con l'inchiostro indelebile. Ha posato di spalle con il top sbottonato, lasciando in mostra la schiena nuda e dei disegni mini lungo la spina dorsale. Cosa raffigurano? Ci sono una stellina, una croce stilizzata, dei fiori in stile mandala e all'apparenza sembrano essere immagini astratte senza un filo conduttore. La ballerina non ne ha rivelato il significato ma, a giudicare dalla fierezza con cui li sfoggia, è chiaro che devono nascondere un profondo valore simbolico.

Il nuovo tattoo sulla schiena di Martina Miliddi

Chi ha realizzato il tatuaggio di Martina Miliddi

Chi ha realizzato questa "opera d'arte" sulla schiena di Martina di Amici? Il centro tatuaggi di Roma Cellatattoo, che sulla sua pagina ufficiale di Instagram non ha potuto fare a meno di dedicare un post alla ballerina. Quest'ultima ha posato a fine sessione con indosso dei leggings beige a vita alta e un crop top nero portato sbottonato sulla schiena, rivelando così le decorazioni indelebili. Non ha rinunciato al caschetto con la frangia diventato ormai il suo "marchio di fabbrica" ma ha sostituito il rossetto rosso con un gloss nude. Insomma, la Midilli è più in forma che mai e con il nuovo tatuaggio è riuscita a esaltare ancora di più la sua innata femminilità.